Naagin 7: ऑनएयर से चंद दिन पहले नागिन में हुई इस हैंडसम हंक की एंट्री, प्रियंका चाहर चौधरी का बनेगा दोस्त या मौल लेगा दुश्मन?

Naagin 7 Casting Update: सीरियल नागिन 7 से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है. नागिन में नए एक्टर की एंट्री हो गई है. अब ये एक्टर कहानी में क्या ट्विस्ट लेकर आता है? ये देखने वाली बात होगी.

By: Kavita  |  Published: December 23, 2025 11:56 AM IST

Naagin 7 Casting Update: एकता कपूर का सुपरनैचुरल पावर से भरा हुआ सीरियल नागिन 7 शुरू होने वाला है. 27 दिसंबर यानी शनिवार से ये सीरियल टीवी पर धमाका करने वाला है, लेकिन इससे पहले अभी भी मेकर्स कास्टिंग में लगे हुए हैं. फैंस ये बात अच्छी जानते हैं कि सीरियल में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल निभा रही हैं और ईशा सिंह का भी सीरियल में धांसू कैमियो हैं लेकिन इस बीच अब शो में नए कलाकार की एंट्री हो गई है, जिससे कहानी में और भी ज्यादा मसाला जुड़ गया है. आइए आपको उस एक्टर का नाम बताते हैं, जिसकी एंट्री शो में ऑन एयर से चंद दिन पहले हुई है.

सीरियल में हुई नए एक्टर की एंट्री

नागिन 7 (Naagin 7) में एकता कपूर ने लंबी चौड़ी स्टार कास्ट को शामिल किया है. अब तक जिन कलाकार का चेहरा सामने आया है, उससे साफ है कि शो में काफी सारा ड्रामा होगा और इस ड्रामा का हिस्सा एक नया एक्टर भी बन गया है. दावा है कि सीरियल में पांडे स्टोर फेम एक्टर साहिल उप्पल (Sahil Uppal) की एंट्री हो गई है, जो कई सारे शोज का हिस्सा रह चुके हैं. टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि साहिल उप्पल नागिन 7 का हिस्सा बन गए हैं और वह शो में अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे. हालांकि, अब तक साहिल के किरदार की जानकारी मेकर्स की तरफ से सामने नहीं आई है, लेकिन अब फैंस ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया है. हर किसी के मन में सवाल है कि साहिल शो में नागिन के दोस्त बनेंगे या फिर नागिन से दुश्मनी निकालते हुए नजर आएंगे.

अनंतपुरा की नागरानी होंगी प्रियंका चाहर चौधरी

मेकर्स ने नागिन 7 के कई सारे प्रोमो शेयर किए हैं, जिससे दर्शकों को सीरियल की कहानी का थोड़ा थोड़ा हिंट मिलना शुरू हो गया है. शो में प्रियंका नागिन होंगी लेकिन वह नागरानी की गद्दी पर बैठेंगी. वह अनंतपुरा की नागरानी अनंता का रोल निभाएंगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा, जब प्रियंका को पहले तो अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होगा और फिर एक हादसे में उसे अपनी सारी नागिन की शक्तियों का पता चलेगा. वह एक हादसे में अपनी करीबी को भी खो देगी. करीबी का रोल ईशा सिंह निभाएंगी.

महाकुंभ पर होगी नागिन 7 की कहानी

बता दें कि नागिन 7 की महाकुंभ और देश पर आ रही मुसीबत को दिखाया जाएगा और इसके लिए मेकर्स ने एक धांसू कहानी तैयार कर ली है. प्रियंका शो की नागिन हैं लेकिन ड्रैगन भी सीरियल में नजर आएगा. इस बार सीरियल में नागिन और ड्रैगन का आमना-सामना होगा. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
