  • Naagin 7 Set Video: नागिन अनंता और राधिका के बीच बुरा फंसा आर्यमान, दोनों का डांस देख भागते आए नजर...

Naagin 7 Set Video: नागिन अनंता और राधिका के बीच बुरा फंसा आर्यमान, दोनों का डांस देख भागते आए नजर

Naagin 7 BTS Video: सीरियल नागिन 7 के सेट से एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में प्रियंका चाहर चौधरी, नमिक पॉल और कनिका मान की जबरदस्त बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है.

By: Kavita  |  Published: February 24, 2026 12:40 PM IST

Naagin 7 Set Video: नागिन अनंता और राधिका के बीच बुरा फंसा आर्यमान, दोनों का डांस देख भागते आए नजर

Naagin 7 BTS Video: टीवी सीरियल नागिन 7 टीआरपी में धमाल मचा रहा है. शो में नागिन अनंता अपने दुश्मनों से एक-एक करके बदला ले रही है. इस शो की कास्टिंग फैंस को काफी पसंद आ रही है. सीरियल में नागरानी अनंता के रोल में प्रियंका चाहर चौधरी हैं और उनके अपोजिट नमिक पॉल हैं. अब सीरियल में राधिका के रोल में कनिका मान भी आ गई हैं. सीरियल में इन तीनों कलाकार के बीच अजीब सी स्थिति दिखाई जा रही है लेकिन असल जिंदगी में सेट पर ये तीनों कलाकार अलग ही अंदाज में नजर आते हैं. सेट से प्रियंका, कनिका और नमिक का एक वीडियो सामने आया है.

नागिन 7 के सेट से प्रियंका चाहर चौधरी, नमिक पॉल और कनिका मान का वीडियो

नागिन 7 (Naagin 7) के सेट पर प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary), नमिक पॉल और कनिका मान (Kanika Mann) का रिश्ता कैसा है? इस बात का खुलासा उनके लेटेस्ट वीडियो से हो गया है. प्रियंका चाहर चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिमसें प्रियंका के साथ नमिक और कनिका नजर आ रही हैं. ये वीडियो एक रील का है, जिसमें एक तरफ प्रियंका डांस कर रही हैं और दूसरी तरफ कनिका डांस कर रही हैं और इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच में नमिक पॉल दिख रहे हैं और दोनों के डांस करते देखकर अजीब से एक्सप्रेशन देख रहे हैं. वह अचानक ही भाग भी जाते हैं. इस वीडियो से साफ है कि नमिक, प्रियंका और कनिका के बीच काफी फ्रेंडली रिश्ता है और तीनों मिलकर सेट पर काफी मस्ती करते हैं. नागिन 7 के सेट से सामने आए इस वीडियो पर फैंस के काफी सारे रिएक्शन आ रहे हैं. इस वीडियो पर फैंस लगातार फायर के इमोजी भेज रहे हैं. इसके अलावा, कई फैंस हार्ट वाले इमोजी भी भेज रहे हैं.

नागिन 7 में होगा जबरदस्त लव ट्राइएंगल

नागिन 7 की कहानी में अनंता आर्यमान के प्यार में गिर गई है. अनंता को पता चल गया है कि आर्यमान ने उसे मारने की प्लानिंग नहीं की थी, जिसके बाद से ही वह खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पा रही है, लेकिन राधिका के आने से वह काफी इमोशनल है. आर्यमान राधिका से प्यार करता है और उसे भूल नहीं पा रहा. अब राधिका की शादी की सच्चाई भी अनंता के सामने आएगी. अब देखना होगा कि ये सच्चाई कहानी को किस ओर मोड़ती है.

