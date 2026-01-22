Naagin 7: अपने दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगी अनंता, एक-एक को जिंदा निगलेगा मगरमच्छ?...

Naagin 7 Spoiler: सीरियल नागिन के आने वाले एपिसोड में पूरे सूरी परिवार पर मुसीबत आने वाली है. परिवार के लोगों की जल्द ही अनंता से मुलाकात होगी. इस दौरान इन सब की जान आफत में आ जाएगी.

एकता कपूर का सुपरैचुरल शो 'नागिन 7' (Naagin 7) समय के साथ मजेदार होता चला जा रहा है. शो में प्रियंका चहार चौधरी, ईशा सिंह और नमिक पॉल खूब धमाल मचा रहे हैं. बीते एपिसोड में ही नागिन 7 में आकाशदीप सहगल (Akashdeep saigal) ने एंट्री की है. विलेन होने के नाते आकाशदीप सहगल ने आते ही नागिन 7 में खलबली मचा दी है. नागिन 7 में अब तक आपने देखा, अनंता मौत को चकमा देकर वापस आ जाती है. अनंता आते ही महाकुंभ में अपने दुश्मनों का सफाया करती है. जिसके बाद अनंता ड्रैगन से झगड़ा करती है. जैसे ही अंता की लड़ाई खत्म होती है वैसे ही सूरी परिवार अपने मालिक से मिलने पहुंच जाता है. इस दौरान सूरी परिवार को बताया जाता है कि नागमणि का मिलना कितना जरुरी है. ये बात सुनकर परिवार के लोग एक अलग प्लान बनाते हैं. इसी बीच नागिन 7 की कहानी में एक और बखेड़ा खड़ा होने वाला है जिसकी वजह से सूरी परिवार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी.

अजनबी बनकर सूरी परिवार के सामने जाएगी अनंता

नागिन 7 के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, अनंता एक नए अंदाज में सूरी परिवार के सामने जाने वाला है. अनंता का चार्म देखकर हर किसी की हालत खराब होने वाली है. आर्यमान भी अनंता से अपनी नजरें नहीं हटा पाएगा. आते ही अनंता सबसे पहले आर्यमान पर डोरे डालने वाली है. अनंता को लगेगा कि आर्यमान की वजह से उसकी जान गई थी. अनंता को ये नहीं पता चलेगा कि किसी नागिन ने आर्यमान का रुप लेकर उस पर हमला किया था. यही वजह है जो अनंता बेकसूर आर्यमान की जान लेने निकल जाएगी.

नागमणि के पीछे पड़ेगा सूरी परिवार

वहीं सूरी परिवार की हालत खराब है. सूरी परिवार को एरोल ने अल्टीमेटम दिया है कि अगले 10 दिनों के अंदर उनको नागमणि को हासिल करना ही होगा. अगर सूरी परिवार ये काम नहीं कर सका तो उनको मगरमच्छ के आगे डाल दिया जाएगा. ऐसे में अनंता यकीन दिलाएगी कि वो सूरी परिवार को नागमणि तक लेकर जाएगी. सूरी परिवार के लोग अनंतापर भरोसा करने वाले हैं. उनको ये नहीं पता कि आगे चलकर ये अनंता ही उनको धोखा देगी. अनंता एक एक करके सूरी परिवार के लोगों को मारना शुरू कर देगी. वहीं अनंता सूरी परिवार के लोगों को नागमणि तक भी नहीं पहुंचने देगी. ऐसे में एरोल का गुस्सा परिवार के लोगों पर कहर बनकर टूटेगा. माना जा रहा है कि गुस्से में एरोल सूरी परिवार के लोगों को भूखे मगरमच्छों के सामने डालने का ऐलान कर देगा. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आर्यमान का परिवार खुद को इस मुसीबत से कैसे बचाएगा.

