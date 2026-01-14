प्रेग्नेंट हैं TV की ये पॉपुलर Naagin, दूसरी बार बनेगी मां? वीडियो में मजेदार अंदाज में यूं दिया हिंट

Anita Hassanandani Pregnancy Update: टीवी की एक खूबसूरत एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी का हिट देकर फैंस को हैरान कर दिया है. इस एक्ट्रेस ने अपना एक वीडियो शेयर किया है.

Anita Hassanandani Pregnancy Update: साल 2026 को शुरू हुए अभी चंद दिन हिए हैं और टीवी जगत से एक गुड न्यूज आती दिख रही है. हाल ही में भारती सिंह ने अपने क्यूट बेटे का वेलकम किया और अब खबर मिल रही है कि जल्द की टीवी की एक और एक्ट्रेस मां बनने वाली है. टीवी इंडस्ट्री की एक खूबसूरत एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी का हिंट दिया है, जो टीवी की टॉप एक्ट्रेस हैं और एकता कपूर की पॉपुलर नागिन भी है. इस एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए आपको इस एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं.

अनीता हसनंदानी क्या बनने वाली हैं मां?

हम बात कर रहे हैं टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) के बारे में, जो टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस होने के साथ साथ एकता कपूर की मशहूर नागिन भी हैंं. अनीता ने सोशल मीडिया पर एक रील शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने नए प्लान्स के बारे में बात की है, जिन्हें वह साल 2026 में पूरा करने वाली हैं. हालांकि, इन प्लान्स को लेकर वह थोड़ा कंफ्यूज भी दिख रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि अनीता किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं और वीडियो में लिखा है, 'तय कर रही हूं कि हॉट और सेक्सी बनूं या फिर साल 2026 में प्रेग्नेंट हो जाऊं.' इस वीडियो के साथ अनीता ने कैप्शन में हंसने वाला इमोजी लगाया है और साथ ही लिखा है, 'मेरे पति मुझे मारने वाले हैं.'

TRENDING NOW

अनीता हसनंदानी के वीडियो पर नेहा धूपिया का कमेंट

अनीता हसनंदानी के इस वीडियो पर फैंस जमकर अपने फनी कमेंट कर रहे हैं, जो काफी मजेदार है, लेकिन नेहा धूपिया ने अपने कमेंट से हर किसी का ध्यान खींच लिया. नेहा ने लिखा, 'प्रेग्नेंसी हॉट और सेक्सी दोनों होता है.' इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'आप प्रेग्नेंसी में बहुत ही हॉट और सेक्सी लगोगी.' इसी तरह एक और यूजर ने लिखा, 'सेम कंडिशन.'

देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Anita H Reddy (@anitahassanandani)

एक बच्चे की मां है अनीता हसनंदानी

बता दें कि अनीता हसनंदानी ने बिजनेसमेन रोहित रेड्डी संग शादी की. दोनों ने साल 2021 में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. अनीता ने मां बनने के बाद टीवी की दुनिया से ब्रेक ले लिया था. वह अपना सारा टाइम बेटे को देना चाहती थीं और इसी वजह से वह इंडस्ट्री से एकदम दूर हो गईं. हालांकि, अनीता कमबैक कर चुकी हैं. वह कई शोज का हिस्सा बनी हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more