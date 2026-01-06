सुधा चंद्रन ने जागरण में किया ड्रामा या सच में आ गई मातारानी? एक्ट्रेस का खुलासा उड़ा देगा ट्रोलर्स के होश

Sudha Chandran On Viral Video: एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह भक्ति में लीन दिखीं. इस वीडियो पर वह ट्रोल भी हुईं, लेकिन अब उन्होंने जवाब दिया है.

Sudha Chandran On Viral Video: टीवी एक्ट्रेस सुधा चंद्रन अचानक ही चर्चा में गई हैं. एक्ट्रेस हर साल मातारानी का जागरण करवाती हैं, जिसमें वह पूरी तरह भक्तिभाव में लीन नजर आती हैं, हाल ही में सुधा चंद्रन ने मातारानी का जागरण करवाया, जिसमें वह भक्ति में डूबी हुई दिखीं. उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें वह माता रानी की आस्था में खोती हुई नजर आईं. हालांकि, उनकी ये आस्था सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई और कई लोगों ने सुधा चंद्रन को ट्रोल तक कर दिया. एक्ट्रेस के लिए कई लोगों ने नौटंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने सामने आकर जवाब दिया है.

सुधा चंद्रन ने ट्रोलिंग पर दिया जवाब

नागिन एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने जूम को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने ट्रोलिंग और अपनी भक्ति पर खुलकर बात की है. सुधा चंद्रन ने कहा कि मैं यहां पर किसी को सही और गलत बनाने नहीं आई हूं. जिंदगी के लिए मेरी अपनी राय है और मेरे कुछ रिश्ते हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूं. मुझे अपनी जिंदगी में उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो ट्रोल करते हैं. वह लोग अपनी जिंदगी में खुश रहे. उन लाखों लोगों का क्या जो इससे जुडे़ हुए हैं और महसूस कर सकते हैं. मेरी जिंदगी में वो लोग मायने रखते हैं. इस मौके पर सुधा चंद्रन ने ये भी कहा कि वह सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग का कुछ नहीं कर सकती है. वह अपनी जिंदगी को आत्मसम्मान, गरिमा और ईश्वर में आस्था के साथ आगे बढ़ाना चाहती हैं.

सुधा चंद्रन ने लोगों पर की बातें

सुधा चंद्रन ने आगे ये भी कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी लोगों की चिंता नहीं की. कभी नहीं सोचा था कि लोग क्या बोलेंगे. यहां तक जिंदगी में आई दुर्घटना के बाद भी लोगों ने मुझे ये ही कहा था कि तुम क्या बेवकूफी कर रही हो, लेकिन जब सफलता मिलती है तो लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं.

क्यों ट्रोल हुईं सुधा चंद्रन?

बता दें कि सुधा चंद्रन मातारानी को भक्त हैं और वह हर साल मातारानी का जागरण करती हैं. इस मौके पर कई टीवी स्टार्स भी नजर आते हैं. इस साल भी ऐसा हुआ और सुधा चंद्रन के कई दोस्त नजर आए. सुधा चंद्रन ने जागरण में डांस किया, लेकिन कुछ ही समय बाद वह भक्ति में पूरी तरह डूब गई. उन्हें संभालने में भी चार लोग गए थे. उनकी इस स्थिति का मजाक सोशल मीडिया पर उड़ा था. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

