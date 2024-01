Surbhi Jyoti-Sumit Suri Will Get Married: टीवी इंडस्ट्री में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। हाल ही में, एक्ट्रेस श्रेनु पारिख ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अक्षय म्हात्रे संग शादी रचाई। इसके बाद टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि चंदना की शादी की खबरें भी सामने आने लगीं। वहीं, अब फैंस को एक और खुशखबरी मिलने वाली है। सुरभि ज्योति भी शादी की प्लानिंग कर रही हैं। 35 साल की सुरभि ज्योति अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट ही रखती हैं। एक्ट्रेस काफी समय से सुमित सूरी को डेट कर रही हैं और अब दावा है कि कपल ने अपनी लाइफ को एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। सुरभि ज्योति और सुमित सूरी कुछ महीनों के अंदर शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। आइए आपको पूरी डीटेल देते हैं। Also Read - Urfi Javed सहित ये टीवी एक्ट्रेसेस दिखाती हैं ऐसा बोल्ड अंदाज, टक्कर लेने में 100 बार सोचेंगी बॉलीवुड हसीनाएं

मार्च में शादी करेंगे सुरभि ज्योंति और सुमित सूरी

टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) और सुमित सूरी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों शायद की एक दूसरे के साथ किसी इवेंट में स्पॉट हुए हैं। सुमित पूरी तरह लाइमलाइट से दूर रहते हैं और अब एक्ट्रेस अपने पार्टनर संग शादी कर रही हैं। दावा है कि सुरभि अपने बॉयफ्रेंड सुमित संग मार्च में शादी करने के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कपल मार्च के पहले हफ्ते में शादी करने वाला है। दोनों 6 और 7 तारीख के बीच शादी रचाएंगे। इससे पहले दोनों की शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन शुरू हो जाएंगे।

ट्रेडिशनल अंदाज में होगी कपल की शादी

सुरभि और सुमित की शादी के फंक्शन 4 मार्च से शुरू हो जाएंगे और शादी का जश्न 8 तारीख तक चलेगा। सूत्र के मुताबिक, 'यह एक शानदार शादी होगी और 6 या 7 मार्च को होने की संभावना है। सुरभि ने शादी की तैयारी शुरू कर दी है। कपल की शादी नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन के मुताबिक होगी। दोनों की शादी में परिवार के लोगों के अलावा करीबी दोस्त शामिल होंगे।'

सुमित संग रिश्ते पर चुप रहती हैं सुरभि ज्योति

बता दें कि सुरभि ज्योति अपनी निजी जिंदगी पर शांत ही रहती हैं। एक्ट्रेस ने कभी अपने और सुमित के रिश्ते पर बात नहीं की। एक इंटरव्यू में सुरभि ने अपनी लाइफ को प्राइवेट रखने की वजह बताते हुए कहा था, 'मैं अपने लिए जो भी चाहती हूं, मैं हमेशा उसे हासिल कर लेती हूं। यह मेरी अपनी पसंद है। मैं एक अभिनेता और पब्लिक फिगर हूं, लेकिन मेरी निजी जिंदगी से किसी को लेना-देना नहीं है।'