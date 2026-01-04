ENG हिन्दी
Naagin छोड़ने के बाद कहां हैं और क्या कर रही हैं ये 3 हसीनाएं? कोई पर्दे पर मचा रही धमाल, तो किसी ने TV से बना ली दूरी!

Naagin: टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो 'नागिन' हमेशा से ही दर्शकों की पहली पसंद रहा है. इसके अभी तक 6 सीजन आ चुके हैं और सातवां हाल ही में शुरू हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इसके तीन सीजन की एक्ट्रेसेस आज कहां हैं और क्या कर रही हैं?

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 4, 2026 8:51 PM IST

Naagin छोड़ने के बाद कहां हैं और क्या कर रही हैं ये 3 हसीनाएं? कोई पर्दे पर मचा रही धमाल, तो किसी ने TV से बना ली दूरी!

Naagin Actresses Then And Now: टेलीविजन का सुपरहिट सुपरनैचुरल शो 'नागिन' (Naagin) सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक्ट्रेसेस के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना देता है. साल 2015 में जब पहली बार मौनी रॉय (Mouni Roy) ने अपनी नीली आंखों से दुश्मनों को डसा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह शो एक लेगेसी बन जाएगा. एकता कपूर के इस शो के हिट होने के बाद तो दर्शकों को बस इसके नए सीजन का इंतजार रहता है. मौनी के बाद सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) ने अपनी अदाओं से इस विरासत को आगे बढ़ाया और फिर कई और हसीनाएं इसमें नजर आईं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि, टीवी के सुपरहिट शो नागिन के पहले तीन सीजन की ये 'इच्छाधारी' हसीनाएं आज 2026 में क्या कर रही हैं? नहीं... तो चलिए आज आपको बताते हैं कि, मौनी रॉय (Mouni Roy) से लेकर निया शर्मा (Nia Sharma) तक आज क्या कर रही हैं और इस शो को छोड़ने के बाद उनके करियर में क्या बदलाव आए.

कहां है और क्या कर रही हैं Naagin के तीन सीजन्स की हसीनाएं?

सबसे पहले हम बात करते हैं सीजन 1 की लीड एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) की. 'नागिन' से पहले मौनी रॉय 'जुनून-ऐसी नफरत तो कैसा इश्क', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' और 'देवों के देव महादेव' जैसे कई बड़े शोज में नजर आ चुकी थीं. लेकिन एकता कपूर के 'नागिन' (Naagin) के पहले और दूसरे सीजन में लीड रोल निभाने के बाद तो मौनी (Mouni Roy) का पूरा करियर ही बदल गया.

एक्ट्रेस ने इस शो के बाद सीधा बॉलीवुड डेब्यू किया. मौनी रॉय (Mouni Roy) ने 'नागिन' के दूसरे सीजन के बाद साल 2018 में आई अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' से बॉलीवुड डेब्यू किया. इसमें वे बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आईं थी. इसके बाद मौनी कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आईं.

कहां है Naagin 3 की Surbhi Jyoti?

दो सीजन में मौनी रॉय के बाद तीसरे सीजन में 'कबूल है' से घर-घर में पहचान बनाने वाली सुरभि ज्योति को देखा गया. 'नागिन' (Naagin) के तीसरे सीजन में सुरभि को काफी पसंद किया गया. इनकी एक्टिंग, खूबसूरती सभी को सराहा गया, लेकिन ये बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाईं. लेकिन सुरभि को कुछ वेब सीरीज में जरूर देखा गया. वहीं अगर बात करें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो सुरभि ज्योति (Surbhi Jyoti) आने वाले टाइम में करण वाही के साथ एक रोमांटिक सीरियल में नजर आने वाली हैं. हालांकि, 'नागिन' के तीसरे सीजन के बाद एक्ट्रेस ने पर्दे से दूरी बना ली थी.

Naagin ने बढ़ी Nia Sharma की पॉपुलैरिटी

एकता कपूर के सुपरहिट शो 'नागिन' के चौथे सीजन में 'जमाई राजा' से घर-घर में पहचान बनाने वाली निया शर्मा (Nia Sharma) को लीड रोल में देखा गया था. निया ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 में 'काी-एक अग्निपरीक्षा' से की थी, लेकिन उन्हें पहचान साल 2011 में आए 'एक हजारों में मेरी बहना है' सीरियल से मिली थी. इसके बाद कई सीरियल्स में काम करने के बाद साल 2020 में निया ने 'खतरों के खिलाड़ी' का खिताब अपने नाम किया जिसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी में और भी इजाफा हुआ.

Nia Sharma अपकमिंग प्रोजेक्ट

इसके बाद निया शर्मा (Nia Sharma) को कुछ वेब सीरीज में भी देखा गया, लेकिन एक्ट्रेस वहां कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई ऐसे में निया ने एक बार फिर से टीवी पर वापसी कर ली और फिर उन्हें कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स' में देखा गया. वहीं अगर बात करें निया के अपकमिंग प्रोजेक्ट की तो वे जल्द ही 'स्प्लिट्सविला 16' (Splitsvilla 16) में मिसचीफ मेकर के रोल में नजर आने वाली हैं. बता दें कि, ये शो 9 जनवरी 2026 से शनिवार और रविवार शाम 7 बजे MTV ओर जीओहॉस्टर पर स्ट्रीम होगा.

