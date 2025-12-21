ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • 'औकात में रह...' रहमान डकैत बनने के चक्कर में TV की नागिन Nia Sharma से भड़कीं Uorfi Javed...

'औकात में रह...' रहमान डकैत बनने के चक्कर में TV की नागिन Nia Sharma से भड़कीं Uorfi Javed, शुरू हुई कैट फाइट

Naagin Nia Sharma Uorfi Javed clash: हाल ही में निया शर्मा और उर्फी जावेद को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से लड़ते देखा गया है. स्प्रिट्सविला शुरू होने से पहले निया शर्मा और उर्फी जावेद का ये हाल देखकर तो फैंस को भी सदमा लग गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: December 21, 2025 8:04 AM IST

'औकात में रह...' रहमान डकैत बनने के चक्कर में TV की नागिन Nia Sharma से भड़कीं Uorfi Javed, शुरू हुई कैट फाइट

स्प्रिट्सविला (Splitsvilla) एक नए सीजन के साथ धमाल मचाने को है. कुछ समय पहले ही करण कुंद्रा और सनी लियोनी बिग बॉस 19 के घर में अपने शो को प्रमोट करने पहुंचे थे. इसी बीच निया शर्मा और उर्फी जावेद ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी है. बिग बॉस, फॉलो कर लो यार और ट्रेटर्स में धमाल मचाने के बाद उर्फी जावेद स्प्रिट्सविला में बवाल मचाने के लिए तैयार हैं. स्प्रिट्सविला शुरू होने ठीक पहले ही निया शर्मा (Nia Sharma) और उर्फी जावेद (Uorfi Javed) ने एक दूसरे को आंख दिखानी शुरू कर दिया है. हाल ही में निया शर्मा और उर्फी जावेद को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से लड़ते देखा गया है. कुछ समय पहले ही उर्फी जावेद ने शो के सेट से निया शर्मा, करण कुंद्रा और सनी लियोनी के साथ एक रील शेयर की थी. पहले तो लोगों को लगा कि उर्पी जावेद अपने शो को प्रमोट कर रही हैं. इसी बीच इस रील का कमेंट सेक्शन जंग का मैदान बन गया.

Also Read
नागिन फेम कृष्णा मुखर्जी की एक गलती की वजह से जल गया चेहरा, एक्ट्रेस ने बुरी हालत में शेयर की फोटो

निया शर्मा और उर्फी जावेद का हुआ जबरदस्त झगड़ा

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इससे पहले निया शर्मा और उर्फी जावेद ने साथ में बीफ खाया है. क्या मैं ये समझूं कि इनके बीच का झगड़ा खत्म हो गया है. देखते ही देखते निया शर्मा और उर्फी जावेद ने इस यूजर को जवाब देने शुरू कर दिए. सबसे पहले उर्फी जानेद लिखा, नहीं हम अब भी एक दूसरे की शक्ल से नफरत करती हैं. जिसके सवाब में निया शर्मा ने लिखा, अपनी हद में रह चुड़ैल... निया शर्मा का जवाब सुनकर उर्फी जावेद फिर भड़क गईं. उर्फी जावेब ने बदले में लिखा, अपना मुंह बंद कर ले. अब सोशल मीडिया पर निया शर्मा और उर्फी जावेद का ये झगड़ा तेजी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. कहा गलत नहीं होगा कि स्प्रिट्सविला शुरू होने से पहले निया शर्मा और उर्फी जावेद का ये हाल देखकर तो फैंस को भी सदमा लग गया है.

TRENDING NOW

फैंस पूछ रहे हैं निया शर्मा और उर्फी जावेद से ये सवाल

फैंस सोशल मीडिया पर निया शर्मा और उर्फी जावेद को शांत रहने के लिए बोल रहे हैं. अब ये तो हर कोई जानता है कि निया शर्मा और उर्फी जावेद दोनों ही किसी से नहीं डरतीं. निया शर्मा और उर्फी जावेद को जो भी बोलना होता है बेधड़क होकर बोलती हैं. यही वजह है जो अक्सर निया शर्मा और उर्फी जावेद सुर्खियों में बनी रहती हैं. ऐसे में निया शर्मा और उर्फी जावेद का साथ में झगड़ा तो लाइमलाइट बटोरेगा ही... अब ये देखना दिलचस्प होगा कि निया शर्मा और उर्फी जावेद का ये मनमुटाव सच है या फिर वो सिर्फ अपने शो को प्रमोट करने के चक्कर में ये सब कर रही हैं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Naagin 7 Nia Sharma Splitsvilla Uorfi Javed