'मेरे प्रोड्यूसर का नुकसान...' मुंबई के जाम में फंसते ही भड़की Naagin की ये एक्ट्रेस, BMC से कह दी इतनी बड़ी बात

Naagin Star request to BMC: हाल ही में नागिन की एक हसीना जाम में बुरा फंस गई. जिसके बाद इस एक्ट्रेस ने बिना देर किए बीएमसी से इस बात की शिकायत लगा दी है. चलिए जानते हैं कि यहां हम किस अदाकारा के बारे में बात कर रहे हैं.

Naagin Star request to BMC: नागिन टीवी का एक ऐसा शो जो कि सितारों की किस्मत रातों रात चमक देता है. प्रियंका चहार चौधरी तो उड़ारियां के बाद ओटीटी और फिल्मों में करियर बनाने निकल गई थीं. हालांकि एकता कपूर ने उनको एक बार फिर से टीवी पर लौटने का मौका दिया. इस समय नागिन 7 (Naagin 7) में प्रियंका चहार चौधरी (Priyanka Chahar Choudhary) धमाल मचा रही है. इसी बीच नागिन की एक और हसीना ने बवाल मचा दिया है. इस हसीना को हाल ही में मुंबई के जाम में फंसने का मौका मिला. मुंबई का जाम देखकर इस हसीना का दिमाग इतना खराब हो गया कि उन्होंने सीधा बीएमसी से शिकायत करनी शुरू कर दी. यहां हम बात कर रहे हैं टीवी अदाकारा सुधा चंद्रन की जो कि जब जब छोटे पर्दे पर आती हैं, धमाल मचा देती हैं. सुधा चंद्रन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में सुधा चंद्रन ने एक वीडियो फैंस के साथ साझा किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए सुधा चंद्रन ने लिखा, मैं बीएमसी और सीएम ऑफिस से गुजारिश करना चाहती हूं कि इस जाम का कुछ कीजिए...

सुधा चंद्रन ने जमाने के सामने ही ये बात

वीडियो में सुधा चंद्रन कहती दिखीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे प्रोड्यूसरको लॉस हो. इस समय मैं जाम में फंसी हुई हू. जितना बुरा मुझे लग रहा है उससे ज्यादा इम्पेक्ट मेरी टीम पर पड़ रहा है. मेरा काम लेट हो रहा है. इस पोस्ट के जरिए सुधा चंद्रन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से लेट नहीं हुई हैं. जाम लगने की वजह से सुधा चंद्रन सेट पर सही समय पर नहीं पहुंच सकीं. अब सुधा चंद्रन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वैसे आपको बता दें कि सुधा चंद्रन पहली ऐसी अदाकारा नहीं हैं जो बीएमसी से ट्रैफिक की शिकयत कर चुकी हैं.

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रुपाली गांगुली को भी रहती है यही शिकायत

सुधा चंद्रन से पहले टीवी की अनुपमा रुपाली गांगुली ने भी बीएमसी का ध्यान जाम की तरफ करने की कोशिश की थी. रुपाली गांगुली कई बार जाम में फंसने के बाद वीडियोज शेयर करके अपना दर्द साझा करती हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार तो फिल्म सिटी के अंदर ही जाने में रुपाली गांगुली को 2 घंटे का समय लग गया था. ये बात जानकर टीवी की अनुपमा को भी सदमा लग गया था. अब सुधा चंद्रन जाम की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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