Naamkarann फेम Ananya Soni किडनी फेल होने के चलते अस्पताल में हुईं भर्ती, फैंस से लगाई मदद की गुहार

Naamkarann actress Ananya Soni seeks for financial help from fans as she suffers from kindney failure: कोरोना काल में टीवी इंडस्ट्री का हाल खस्ता हो चुका है। प्रोड्यूसर कम बजट में ही शोज बनाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते कई कलाकार और क्रू मेंबर्स की माली हालत खराब हो चुकी है। बीते कुछ महीनों में ऐसे कई बड़े कलाकारों के नाम भी सामने आए हैं, जोकि आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गए थे। इस लिस्ट में नामकरण एक्ट्रेस अनन्या सोनी का भी नाम शामिल है। अनन्या सोनी पिछले काफी समय से काम की कमी के चलते दर-दर की ठोकरे खा रही थीं। अब अनन्या सोनी मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हैं। किडनी फेल होने के चलते अनन्या सोनी (Ananya Soni) की हालत काफी गंभीर है।

नामकरण (Naamkarann) फेम अनन्या सोनी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करके फैंस से मदद की गुहार लगाई है। अनन्या सोनी इस वीडियो में अस्पताल के बेड पर लेटी हुई नजर आ रही हैं। अनन्या का कहना है कि डॉक्टर्स की निगरानी में वो पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं लेकिन उन्हें लोगों की मदद की बहुत जरूरत हैं।

अनन्या सोनी ने ये भी बताया है कि उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ सकता है लेकिन वो नहीं चाहती हैं कि ऐसा हो। अनन्या सोनी ने वीडियो में ये भी कहा है, मैं आप सभी लोगों का मनोरंजन करना चाहती हूं। मैं फिर से चलना चाहती हूं और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूं। मुझे ऐसे लोगों की मदद करना है जो परेशान है और उनका कोई भी सहारा नहीं है।'

कर्जे में डूब गईं अनन्या सोनी

लम्बे समय से काम ना मिलने के कारण अनन्या सोनी ने अब तक उधार लेकर अपना इलाज करवाया है। अनन्या सोनी ने वीडियो में ये बात भी बताई है कि साल 2015 से वो एक किडनी से ही काम चला रही हैं। 6 साल पहले उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी और इसके बाद उनके पिता ने किडनी डोनेट किया था। अनन्या पांडे की ये किडनी भी खराब हो चुकी है और हो सकता है कि जल्द ही उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ें।