Neha Kakkar ने डिटॉक्स किया सोशल मीडिया, लोगों को अनफॉलो कर लिखा, 'सॉरी... पर ये जरुरी था'

Neha Kakkar unfollows many accounts and says sorry: बॉलीवुड की जानी-मानी सिंगर और टीवी शोज की नामी जज नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक अजीब पोस्ट कर फैंस को हैरान कर दिया है। अपनी इस पोस्ट में नेहा कक्कड़ ने बताया है कि वो अपने सोशल मीडिया एकाउंट इंस्टाग्राम से कुछ लोगों को हटा रही हैं। साथ ही सिंगर ने बताया कि वो ऐसा करना उनके लिए बहुत जरूरी था। सिंगर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 'सॉरी… आखिरकार मैंने इंस्टाग्राम से कुछ लोगों को अनफॉलो करने का फैसला ले लिया है। इसकी वजह अतीत में कुछ बुरे अनुभव रहे। अब मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करूंगी जिन्हें मैं जानती हूं और जिनसे अक्सर मिलती हूं या जिनके साथ मैंने काम किया है।'

नेहा कक्कड़ ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे लिखा, ‘माफ कीजिए अगर आपको इससे दुख हुआ हो। मेरे दिल में किसी के लिए बुरी भावना नहीं है। लेकिन लाइफ ऐसी ही होती है। हमें वाकई में बहुत सतर्क रहने की जरूरत होती है।’ नेहा कक्कड़ की ये लंबी पोस्ट आप यहां देख सकते हैं।

नेहा कक्कड़ ने आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया है, इसकी वजह वो ही जानती हैं। हालांकि उनकी पोस्ट पढ़कर लग रहा है कि उन्हें बीते दिनों कोई बुरा अनुभव हुआ है। जिसकी वजह से इंडियन आइडल की एक्स जज ने ये फैसला लिया है। नेहा कक्कड़ इन दिनों इंडियन आइडल को जज नहीं कर रही हैं। वो अपना क्वालिटी टाइम पति रोहनप्रीत सिंह के साथ घर पर ही बिता रही हैं। बीच में उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर जरुर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह ने ईद के मौके पर पारंपरिक लिबास में तैयार होकर जब फैंस को ईद की बधाई दी थी। तभी से लोग उनकी प्रेग्नेंसी को लेकर बातें कर रहे हैं। हालांकि अभी तक खुद सिंगर ने अपने फैंस के इन सवालों का जवाब नहीं दिया है।