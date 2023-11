Aashka Goradia's first Video With Her Son: टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस आशका गोराडिया एक क्यूट बेटे की मां बन गई हैं। एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर कर खुलासा किया था कि वह मां बन गई हैं। इस दौरान आशका ने एक खूबसूरत फोटो शेयर किया था, जिसमें आशका के साथ ब्रेंट गोबल और उनके बेटे के हाथ की झलक दिखी। फैंस कपल के बेटे का चेहरा देखना चाहते हैं और ये इंतजार भी एक्ट्रेस ने काफी हद तक खत्म कर दिया है। आशका गोराडिया ने अपने बेटे के चेहरे की झलक दिखा दी है। हालांकि, इसमें भी एक्ट्रेस ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। Also Read - Aashka Goradia-Brent Goble के घर गूंजी किलकारियां, घर में आया नन्हा मेहमान

आशखा गोराडिया ने दिखाई बेटे की झलक

दरअसल, आशका गोराडिया (Aashka Goradia) ने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे संग पहला वीडियो शेयर किया, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज देखने के लिए मिल रही है। इस वीडियो में मौजूद फोटोज में देखा जा सकता है कि आशका ने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया हुआ है और वह खुद सेल्फी ले रही हैं। एक फोटो में एक्ट्रेस की आंखें कैमरे की ओर हैं। दूसरी तस्वीर में वह अपने बेटे की ओर ही देख रही हैं। इस वीडियो में आगे कुछ छोटे-छोटे वीडियो क्लिप लगाए हुए हैं। इस पूरे वीडियो में आशका ने अपने बेटे का चेहरा छिपाकर रखा। एक तस्वीर में एक्ट्रेस के बेटे के चेहरे पर हार्ट इमोजी भी नजर आया। आशका गोराडिया ने कैप्शन में लिखा, 'इससे ज्यादा मधुर, अधिक अर्थपूर्ण और कीमती कभी कुछ नहीं रहा। ये सच्चे प्यार का गीत है। ये बात दुनिया की सभी माओं के लिए है।' आशका ने कैप्शन में प्यार को सबसे ऊपर बताया है। Also Read - Aashka Goradia की बेबी शॉवर पार्टी में पहुंची टीवी की ये हसीनाएं, पति ब्रेंट गोबले ने गाया गाना

देखें पोस्ट

एक्टिंग छोड़ चुकी हैं आशका

बता दें कि आशका गोराडिया टीवी के कई सीरियल्स का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब वह एक्टिंग छोड़ चुकी हैं। वह आखिरी बार साल 2019 में टीवी पर नजर आई थीं। इसके बाद एक्ट्रेस ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, जहां पर करोड़ों कमा रही हैं। साल 2020 में आशका ने अपना मेकअप और ब्यूटी ब्रांड रेनी कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया था। कुछ ही समय में आशका कई बड़ी बिजनेसवुमन को टक्कर दे रही हैं। Also Read - Aashka Goradia ने पति के साथ फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, इमोशनल नोट ने खींचा ध्यान