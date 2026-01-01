ENG हिन्दी
  • नए साल पर अर्जुन बिजलानी के घर पसरा मातम, ससुर के निधन से सदमें में परिवार, बेटी नेहा स्वामी को देख ...

नए साल पर अर्जुन बिजलानी के घर पसरा मातम, ससुर के निधन से सदमें में परिवार, बेटी नेहा स्वामी को देख फटा फैंस का कलेजा

Arjun Bijlani Father in Law Last Rites: नया साल जहां कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आया, वहीं टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर अर्जुन बिजलानी के घर 1 जनवरी का दिन गहरे दुख के साथ शुरू हुआ. उनके ससुर राकेश चंद्र स्वामी का निधन हो गया है.

Published: January 1, 2026 6:22 PM IST

नए साल पर अर्जुन बिजलानी के घर पसरा मातम, ससुर के निधन से सदमें में परिवार, बेटी नेहा स्वामी को देख फटा फैंस का कलेजा

Arjun Bijlani Father in Law Last Rites: नया साल जहां कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आया, वहीं टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर अर्जुन बिजलानी के घर 1 जनवरी का दिन गहरे दुख के साथ शुरू हुआ. अर्जुन की पत्नी नेहा स्वामी के पिता और उनके ससुर राकेश चंद्र स्वामी का गुरुवार सुबह अचानक निधन हो गया. इस दुखद खबर ने न सिर्फ बिजलानी परिवार, बल्कि उनके चाहने वालों को भी झकझोर कर रख दिया है.

73 साल के राकेश चंद्र स्वामी पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोज की तरह वो अपना दिन बिता रहे थे और रात के खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें स्ट्रोक आ गया. आनन-फानन में उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में रखा गया. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद गुरुवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली.

TRENDING NOW


बताया जा रहा है कि अर्जुन बिजलानी और नेहा स्वामी नए साल की छुट्टियां मनाने दुबई गए हुए थे. जैसे ही उन्हें इस अनहोनी की खबर मिली, दोनों तुरंत भारत लौट आए. अचानक आए इस सदमे से पूरा परिवार टूट सा गया है. नए साल के जश्न की जगह घर में शोक और सन्नाटा पसर गया.
इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां अपने पिता को नेहा एक टक निहारती नजर, उनका शोक से भर चेहरा देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए, बता दें, राकेश चंद्र स्वामी का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया. इस दौरान अर्जुन बिजलानी अपने बेटे के साथ बेहद भावुक नजर आए.

मुश्किल की इस घड़ी में टीवी इंडस्ट्री के कई करीबी दोस्त और सितारे परिवार को सांत्वना देने पहुंचे. अर्जुन की खास दोस्त और एक्ट्रेस निया शर्मा भी उनके दुख में शामिल हुईं और परिवार को हौसला दिया. अर्जुन बिजलानी का अपने ससुर के साथ रिश्ता बेहद खास था. बताया जाता है कि अर्जुन के पिता का निधन बहुत पहले हो गया था, ऐसे में राकेश चंद्र स्वामी उनके लिए सिर्फ ससुर नहीं, बल्कि पिता समान थे.

वहीं, नेहा स्वामी के लिए तो उनके पिता उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा थे. कुछ समय पहले फादर्स डे के मौके पर नेहा ने अपने पिता के लिए एक भावुक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने उनके संस्कारों, परिवार के लिए समर्पण और मजबूत व्यक्तित्व की तारीफ की थी. नेहा अकसर अपने पिता को परिवार की नींव बताया करती थीं.

नए साल के पहले ही दिन आई इस दुखद खबर ने फैंस का भी दिल तोड़ दिया है. सोशल मीडिया पर लोग अर्जुन और नेहा के लिए दुआएं कर रहे हैं और राकेश चंद्र स्वामी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. दुख की इस घड़ी में पूरा मनोरंजन जगत बिजलानी परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है.

Masummba Chaurasia

मासुम्बा चौरसिया
Zee News के 'BollywoodLife (Digital)' की वरिष्ठ उप संपादक हैं.

मासुम्बा चौरसिया एक अनुभवी और विश्लेषणात्मक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने फिल्मों, टीवी शोज, सेलेब्रिटी गॉसिप, फिल्म रिव्यू और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इन-डेप्थ एनालिसिस में विश...और पढ़ें
