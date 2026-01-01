नए साल पर अर्जुन बिजलानी के घर पसरा मातम, ससुर के निधन से सदमें में परिवार, बेटी नेहा स्वामी को देख फटा फैंस का कलेजा

Arjun Bijlani Father in Law Last Rites: नया साल जहां कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आया, वहीं टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर अर्जुन बिजलानी के घर 1 जनवरी का दिन गहरे दुख के साथ शुरू हुआ. उनके ससुर राकेश चंद्र स्वामी का निधन हो गया है.

By: Masummba Chaurasia | Published: January 1, 2026 6:22 PM IST

Arjun Bijlani Father in Law Last Rites: नया साल जहां कई लोगों के लिए खुशियां लेकर आया, वहीं टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर अर्जुन बिजलानी के घर 1 जनवरी का दिन गहरे दुख के साथ शुरू हुआ. अर्जुन की पत्नी नेहा स्वामी के पिता और उनके ससुर राकेश चंद्र स्वामी का गुरुवार सुबह अचानक निधन हो गया. इस दुखद खबर ने न सिर्फ बिजलानी परिवार, बल्कि उनके चाहने वालों को भी झकझोर कर रख दिया है.

73 साल के राकेश चंद्र स्वामी पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोज की तरह वो अपना दिन बिता रहे थे और रात के खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें स्ट्रोक आ गया. आनन-फानन में उन्हें मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में रखा गया. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद गुरुवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली.

TRENDING NOW

View this post on Instagram A post shared by Filmygalaxy (@filmygalaxy)

मुश्किल की इस घड़ी में टीवी इंडस्ट्री के कई करीबी दोस्त और सितारे परिवार को सांत्वना देने पहुंचे. अर्जुन की खास दोस्त और एक्ट्रेस निया शर्मा भी उनके दुख में शामिल हुईं और परिवार को हौसला दिया. अर्जुन बिजलानी का अपने ससुर के साथ रिश्ता बेहद खास था. बताया जाता है कि अर्जुन के पिता का निधन बहुत पहले हो गया था, ऐसे में राकेश चंद्र स्वामी उनके लिए सिर्फ ससुर नहीं, बल्कि पिता समान थे.

View this post on Instagram A post shared by TellyMasala (@tellymasala)

नए साल के पहले ही दिन आई इस दुखद खबर ने फैंस का भी दिल तोड़ दिया है. सोशल मीडिया पर लोग अर्जुन और नेहा के लिए दुआएं कर रहे हैं और राकेश चंद्र स्वामी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. दुख की इस घड़ी में पूरा मनोरंजन जगत बिजलानी परिवार के साथ खड़ा नजर आ रहा है.

Read more