KSBKBT: शांति निकेतन लौटने से नियति का इनकार, तुलसी पर लगाया बेटे के कत्ल का आरोप, छिड़ी जायदाद की जंग

KSBKBT: नियति के एक्सीडेंट के बाद रियो के सामने यह राज खुलता है कि अंश विरानी ही उसका पिता है. नियति, तुलसी पर अंश की हत्या का आरोप लगाकर शांति निकेतन लौटने से मना कर देती है.

घर लौटने से नियति का इनकार

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के एपिसोड की शुरुआत एक बहुत बड़े खुलासे और हाई-वोल्टेज ड्रामे के साथ होती है. कहानी में मोड़ तब आता है जब रियो, करण को नियति के एक्सीडेंट के बारे में बताने का फैसला करता है. लेकिन तभी नियति उसे रोक देती है और रियो के सामने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खोलती है. नियति रोते हुए रियो को बताती है कि कोई और नहीं, बल्कि अंश विरानी ही उसका असली पिता है. वह रियो से अपनी और अंश की प्रेम कहानी का जिक्र करती है और बताती है कि कैसे वे दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे.

तुलसी पर कत्ल का आरोप

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में हमने देखा कि मिहिर घर के माहौल को ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है. वह तुलसी से जिद करता है कि वह किसी भी तरह नियति और रियो को समझा-बुझाकर शांति निकेतन वापस ले आए. लेकिन जब तुलसी बात करने जाती है, तो नियति गुस्से में आगबबूला हो जाती है. वह सबके सामने तुलसी पर अंश को मारने का आरोप मढ़ देती है और दोटूक कह देती है कि अब तुलसी के पास इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है.

इंसाफ के लिए बेटे को मार दिया

नंदिनी मन ही मन बेहद खुश है कि रियो और नियति ने घर लौटने से साफ मना कर दिया है. नंदिनी अपनी चाल चलते हुए कहती है कि जब नियति और अंश की कभी शादी ही नहीं हुई, तो नियति किस हक से इस घर में रह सकती है? लेकिन तुलसी, नंदिनी के इस वार का मुंहतोड़ जवाब देती है. तुलसी कहती है कि रियो, अंश का खून है और अंश उसका अपना बेटा था, इसलिए रियो का शांति निकेतन पर पूरा अधिकार है. तुलसी ने बताया कि उसने हमेशा अपने बेटे पर भरोसा किया, लेकिन जब बात इंसाफ की आई तो अपने ही बेटे अंश को मौत के घाट उतारने से भी पीछे नहीं हटी.

रियो की नीयत पर पार्थ को हुआ शक

पार्थ, नंदिनी के विरोध का समर्थन करने लगता है. उसका मानना है कि इन दोनों की वजह से नंदिनी ने बहुत दुख झेले हैं. पार्थ को रियो के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं. वह वैष्णवी के पास जाकर अपनी शंका जाहिर करता है और कहता है कि रियो जानबूझकर घर आने से मना कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है. पार्थ को पूरा यकीन है कि रियो का असली मकसद विरानी इंडस्ट्रीज पर पूरी तरह कब्जा करना है.

कौन बनेगा पावर ऑफ अटॉर्नी

तुलसी विरानी बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक को सौंपने का बड़ा फैसला करेगी. इसके लिए वह पार्थ और रियो के बीच एक मुकाबला कराएगी. तुलसी दोनों को एक टास्क देगी, जिसके तहत उन्हें मार्केट में 5000 साड़ियां बेचकर भारी मुनाफा कमाकर दिखाना होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.