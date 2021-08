Bade Achhe Lagte Hain 2 में हुई Disha Parmar की एंट्री, 8 साल बाद फिर से धमाल मचाएगी ये जोड़ी

Not Divyanka Tripathi but Disha Parmar to romance with Nakuul Mehta in Ekta Kapoor's Bade Acche Lagte Hain 2: एकता कपूर के सुपरहिट सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ के नए सीजन को लेकर इन दिनों कई तरह की खबरें आ रही हैं। बड़े अच्छे लगते हैं 2 (Bade Acche Lagte Hain 2) के मेकर्स लीड एक्टर के रोल के लिए नकुल मेहता के नाम पर पक्की मुहर लगा चुके हैं। शो के मेकर्स नकुल मेहता के अपोजिट दिव्यांका त्रिपाठी को कास्ट करना चाह रहे थे लेकिन एक्ट्रेस ने उनके अरमानों पर पानी ही फेर दिया। दिव्यांका त्रिपाठी ने मेकर्स से ये कहकर किनारा कर लिया कि नकुल संग उनकी ऑनस्क्रीन जोड़ी को लोग पसंद नहीं करेंगे। दिव्यांका की ना के बाद मेकर्स नई हीरोइन की खोज में निकल पड़ें और अब उनकी तलाश दिशा परमार (Disha Parmar) पर जाकर खत्म हुई है। Also Read - इन 10 टीवी शोज में दिखाए गए थे बोल्ड सीन, पार की गई थी सारी हदें

बड़े अच्छे लगते हैं 2 (Bade Acche Lagte Hain 2) में नकुल मेहता के अपोजिट दिशा परमार नजर आने वाली हैं। इस शो के जरिए दोनों ही कलाकार लगभग 8 साल के बाद एक साथ काम करेंगे। इससे पहले राहुल और दिशा सीरियल 'प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा' (Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara) में साथ में काम कर चुके हैं। इस सीरियल में दिशा परमार और नकुल मेहता ने एक-दूसरे के अपोजिट ही काम किया था। इस सीरियल में नकुल मेहता ने आदित्य और दिशा परमार ने पंखुड़ी का रोल अदा किया था। दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था और यही वजह है कि सीरियल 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' के मेकर्स को नकुल के अपोजिट दिशा परमार का नाम ही सुझाया।

दिशा परमार को आखिरी दफा जी टीवी के सीरियल वो अपना सा में देखा गया था। इसके बाद दिशा परमार एक्टिंग की दुनिया से गायब सी ही हो गई थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ (Bade Acche Lagte Hain 2) उनके करियर में एक किक का काम करेगी। अब देखना होगा कि दिशा परमार का कमबैक कैसा होगा।

पर्सनल फ्रंट की बात की जाए तो दिशा परमार ने हाल ही में राहुल वैद्य संग शादी रचाई है। दिशा परमार और राहुल वैद्य की जोड़ी बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में छाई रही है। फिलहाल तो कमेंटबॉक्स में बताएं कि आप 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' (Bade Acche Lagte Hain 2) में दिशा परमार और नकुल मेहता की जोड़ी को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं?