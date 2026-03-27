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डाइटिंग हुई आउटडेटेड... छरहरी काया पाने के लिए Nyrraa Banerji ने फैंस को दिया ब्रह्मास्त्र, चुटकियों में कम होगा वजन Exclusive

Nyrraa Banerji reacts on not having dite plan: टीवी अदाकारा नायरा बनर्जी ने हाल ही में अपनी फिगर के सीक्रेट खोलकर रख दिए हैं. नायरा बनर्जी ने खुलासा किया है कि वो डाइट की जगह क्या काम करना पसंद करती हैं. आप भी नायरा बनर्जी का बयान सुनकर चौंक जाएंगी.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 27, 2026 1:08 PM IST

डाइटिंग हुई आउटडेटेड... छरहरी काया पाने के लिए Nyrraa Banerji ने फैंस को दिया ब्रह्मास्त्र, चुटकियों में कम होगा वजन Exclusive
Nyrraa Banerji reacts on not having dite plan

Nyrraa Banerji reacts to not having dite plan: आज के जमाने में लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ चुका है. हर कोई मोटापे की परेशानी से दुखी है. लोग रातों रात पतला होना चाहते हैं. हालांकि किसी को नहीं पता कि इस बढ़ते वजन का करना क्या है. लोग चाहते हैं कि बिना मेहनत किए वे अपना वजन कम कर लें. अगर आप भी ऐसे ही किसी शॉर्टकट की तलाश में हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए ही है... टीवी अदाकारा नायरा बनर्जी ने फैंस की इस मुश्किल को आसान कर दिया है. कुछ समय पहले ही नायरा बनर्जी ने अपने डाइटिंग प्लान को जमाने के सामने खोलकर रख दिया. नायरा बनर्जी ने बताया है कि वो डाइटिंग करने की बजाय क्या काम करने में भरोसा रखती हैं. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए नायरा बनर्जी ने कहा, मैं खाने के नाम पर कोई डाइट नहीं करना चाहती. जब मैं फिल्म में काम करना शुरू करती हूं तो उसके 2 हफ्ते पहले स्ट्रिक्ट डाइट पर जाती हूं. मैं दिन में बस एक बार हैवी मील लेती हूं. डाइट में क्वांटिटी मैटर करता है. आप सब कुछ खाओ लेकिन थोड़ा... आपका एक डीसेंट लाइफस्टाइल होना चाहिए. कहते हैं ना कि सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए. सूर्यास्त होते ही सोने की तैयारी करनी चाहिए.

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नायरा बनर्जी ने बताया अपनी फिटनेस का सीक्रेट

नायरा बनर्जी ने अपने फैंस से कहा, मौका लगे तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए. बाकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी चलेगी. अगर पॉसिबल हो सके, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता. यहां हम लोग अक्सर लेट नाइट शूट करते हैं. अगर आप लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करें तो जिंदगी बदल जाएगी. जल्दी उठने से आप बहुत यंग लगने लगते हैं. मुझे बहुत पिंपल्स आ रहे हैं क्योंकि मैं समय पर नहीं सो पाती हूं. हालांकि मुझे राजमा चावल खाना बहुत पसंद है. ऐसे में मैं डाइटिंग भुलाकर थोड़े से राजमा चावल खाना नहीं भूलती.

नायरा बनर्जी ने बॉलीवुड में मचाया बवाल

नायरा बनर्जी को टीवी की सबसे फिट अदाकाराओं में से एक माना जाता है. कुछ समय पहले ही नायरा बनर्जी ने बॉलीवुड में जबरदस्त धमाका किया था. नायरा बनर्जी की फिल्म वन टू चा चा चा ने जमकर सुर्खियां बटोरी थीं. इस फिल्म में नायरा बनर्जी ने कॉमेडी करके सबका दिल जीत लिया था. फिल्म में नायरा बनर्जी को आशुतोष राणा के साथ काम करने का मौका मिला था. इस फिल्म के जरिए नायरा बनर्जी ने साबित कर दिया है कि वो किसी तरह का भी रोल निभा सकती हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
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