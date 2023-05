Shweta Tiwari की प्रेग्नेंसी की खबर सुनकर परेशान हो गई थीं बेटी पलक, इंटरव्यू में बोलीं- 'मैं तैयार नहीं थी...' Palak Tiwari Reveals How She Reacted On Shweta Tiwari Second Pregnancy: एक्ट्रेस पलक तिवारी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब उन्हें पता चला कि उनकी मम्मी दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं तो एक्ट्रेस हैरान रह गई थीं।