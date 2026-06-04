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आखिर क्यों मीडिया को देखकर बेसमेंट में छिपने भागीं Palak Tiwari? छूटे इब्राहिम अली खान के भी पसीने

Ibrahim Ali Khan Palak Tiwari tried to hide in basement: हाल ही में बॉलीवुड के रुमर्ड कपल पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान को साथ में देखा गया. जैसे ही इब्राहिम अली खान ने मीडिया को देखा वैसे ही उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हंगामा मच गया है.

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By: Shivani Duksh | Published: June 4, 2026 8:01 AM IST
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आखिर क्यों मीडिया को देखकर बेसमेंट में छिपने भागीं Palak Tiwari?

Ibrahim Ali Khan Palak Tiwari tried to hide in basement: श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) की बेटी पलक तिवारी (Palak Tiwari) इंडस्ट्री की उन स्टारकिड्स में से एक हैं जिनकी पर्सनल लाइफ में लोगों को बहुत दिलचस्पी है. आए दिन पलक का नाम सैफ अली खान के लाडले इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan) के साथ जुड़ता जाता है. माना जा रहा है कि पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब तो पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान ने हरकतें भी ऐसी करनी शुरू दी हैं जिनको देखकर किसी को भी शक हो जाए. बीती रात भी पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान से एक ऐसी ही गलती हो गई ह. दरअसल कुछ समय पहले ही पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान मूव डेट पर निकले थे. रात में जैसे ही पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान फिल्म देखकर बाहर निकले वैसे ही मीडिया ने उनको चारों तरफ से घेर लिया.

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मीडिया के सामने फंसे पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान

जैसे ही इब्राहिम अली खान ने कैमरा देखा वैसे ही उन्होंने पलक तिवारी को बाहर आने से रोक दिया. पलक तिवारी को इब्राहिम अली खान की वजह से बेसमेंट में ही रुकना पड़ा. हालांकि पल तिवारी की एक छोटी सी झलक कैमरे में कैप्चर हो गई. बस फिर क्या था. कुछ समय में ही पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान की तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो गईं. अब लोग पूछ रहे हैं कि पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान मीडिया के सामने इस तरह से छिपने की कोशिश क्यों कर रहे थे.

पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के फैंस को हुआ शक

बीती रात से ही लोग पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के बारे में बात कर रहे हैं. अब तो लोगों को पूरा यकीन होने लगा है कि पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है. हालांकि पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान नहीं चाहते हैं कि फैंस और मीडिया को उनके बारे में कुछ भी पता चले. दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त बताते हैं. हालांकि इन दोनों दोस्तों को साथ में वेकेशन इंजॉय करते देखा गया है. समय-समय पर पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान डेट पर भी जाते हैं. हालांकि पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान को लगता है कि इतनी बार साथ देखने के बाद भी फैंस को कुछ समझ नहीं आएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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