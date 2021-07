Pandya Store एक्टर Akshay Kharodia के इंस्टाग्राम पोस्ट से मची खलबली, टूटने की कगार पर है शादी?

Pandya Store actor Akshay Kharodia's marriage is in trouble? His latest Instagram story suggests so: पांड्या स्टोर एक्टर अक्षय खरोड़िया ने एक महीने पहले ही अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दिव्या पुनेथा (Divya Punetha) संग शादी रचाई थी। आज उनकी शादी को एक महीने पूरे हो चुके है लेकिन लगता है कि दोनों के रिश्ते में अभी से ही खटास आ गई है। अक्षय खरोड़िया इस समय अपनी एक पोस्ट के चलते सुर्खियों में छाए हुए हैं। अक्षय खरोड़िया ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक हर्टब्रोकेन वाली इमोजी शेयर की है। इस स्टोरी में लिखा हुआ है ‘एक मोहब्बत थी...।’ अक्षय खरोड़िया के इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर उनकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ ठीक है या नहीं? Also Read - Pandya Store एक्ट्रेस Shiny Doshi को शादी के मंडप पर Lavesh Khairajani ने किया किस, तस्वीरें देख फैंस हुए शॉक्ड

अक्षय खरोड़िया (Akshay Kharodia) की पोस्ट सामने आने के बाद फैंस उनसे पूछ रहे हैं कि क्या ये दिव्या से जुड़ा हुआ है? आपका दिल किसने तोड़ा? आपके और दिव्या के बीच सब कुछ ठीक है? अक्षय खरोड़िया बीते कुछ दिनों से दिव्या और अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर रहे हैं। इस वजह के चलते दोनों के बीच अनबन की खबरों ने तूल पकड़ लिया है।

अक्षय और दिव्या की शादी देहरादून में कुल 10 लोगो के बीच हुई थी। शादी के बाद अक्षय खरोड़िया ने ईटाइम्स को जानकारी दी थी कि उनकी शादी अच्छे से हो गई। इस दौरान उनकी और दिव्या पुरेथा के परिवार ने खूब एन्जॉय किया। खैर अब दोनों के बीच क्या अनबन हुई है या फिर अक्षय खरोड़िया की ये पोस्ट किसी और वजह से लिखी गई है? इन सवालों के जवाब तो उन्हीं के पास हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय खरोड़िया स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर (Pandya Store) में देव पांड्या का किरदार अदा करते हैं। सीरियल में उनके अपोजिट सिमरन बुधारूप नजर आती हैं। अक्षय खरोड़िया सोशल मीडिया पर अक्सर पांड्या स्टोर के सेट की तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।