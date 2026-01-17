ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • शेफाली जरीवाला के निधन के बाद दूसरी शादी करेंगे पराग त्यागी? एक्टर ने कहा- 'मैं फिजिकली किसी और...

शेफाली जरीवाला के निधन के बाद दूसरी शादी करेंगे पराग त्यागी? एक्टर ने कहा- 'मैं फिजिकली किसी और से...'

Parag Tyagi On Second Wedding: एक्टर पराग त्यागी की पत्नी और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का बीते साल 2025 में निधन हो गया था. अब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दूसरी शादी को लेकर बात की है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 17, 2026 8:31 PM IST

शेफाली जरीवाला के निधन के बाद दूसरी शादी करेंगे पराग त्यागी? एक्टर ने कहा- 'मैं फिजिकली किसी और से...'

एक्टर पराग त्यागी (Parag Tyagi) ने बीते साल अपनी पत्नी और एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) को खो दिया. इस तरह से साल 2025 उनके लिए काफी ज्यादा दुखद था. शेफाली जरीवाला की मौत से उनके पति पराग त्यागी अभी तक उबर नहीं पाए हैं. पराग त्यागी और शेफाली जरीवाला ने साल 2014 में शादी की थी और दोनों का रिश्ता 11 साल चला लेकिन फिर एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया. अब पराग त्यागी ने एक्टर पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) के पॉडकास्ट में दूसरी शादी के सवाल पर जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि शेफाली जरीवाला के निधन के बाद उनके पति पराग त्यागी ने दूसरी शादी को लेकर क्या कहा है.

Also Read
शेफाली जरीवाला की ब्लैक मैजिक से हुई थी मौत? पति पराग त्यागी बोले- 'मुझे पता है...'

पराग त्यागी ने कही ये बात

पराग त्यागी हाल ही में एक्टर पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और अपनी दूसरी शादी पर भी बात की. पारस छाबड़ा ने उनसे सवाल किया, 'अब जिंदगी कैसे बितानी है, आगे शादी करेंगे या नहीं?' इस पर पराग त्यागी ने कहा, 'मुझसे बहुत से लोग कमेंट में यही बात पूछते हैं और डीएम भी करते हैं. लेकिन क्या उस लड़की से गलत नहीं होगा, मेरे दिल पर तो वो (शेफाली जरीवाला) हैं. मैं फिजिकली किसी और लड़की के साथ हूं. वो अभी भी मेरे साथ हैं. पहले मैं आकार के साथ प्यार करता था, अब निराकार से प्यार करने लगा हूं. बोलते है ना कण-कण में हरी, मेरे तो कण-कण में परी. प्रेम का असली नाम महसूस करना होता है. छूकर तो भगवान को भी नहीं देखा.'

Also Read
पराग त्यागी को घर में महसूस हुई पत्नी शेफाली जरीवाला की आत्मा, घटना को याद करते हुए बोले, 'इतनी तेज हवा..'

TRENDING NOW

शेफाली जरीवाला के निधन के बाद टूट गए पराग त्यागी

'कांटा लगा गर्ल' के नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला के 27 जून, 2025 को निधन के बाद उनके पति पराग त्यागी टूट गए. पराग त्यागी अक्सर सोशल मीडिया के जरिए पत्नी शेफाली जरीवाला के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पराग त्यागी को शेफाली जरीवाला के निधन से गहरा सदमा लगा है. दोनों ने साल 2014 में शादी की थी और एक-दूसरे के साथ काफी खुश थे. बताते चलें कि शेफाली जरीवाला ने पराग त्यागी से पहले साल 2004 में म्यूजिक कंपोजर हरमीत सिंह के साथ शादी की थी. शेफाली जरीवाला और हरमीत सिंह का साल 2009 में दोनों का तलाक हो गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Entertainment News Parag Tyagi Shefali Jariwala Tv News