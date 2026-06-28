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KSBKBT: पार्थ ने पार की हैवानियत की हदें, मां नंदनी ने चलाई गोली, दोहराया अंश की मौत का इतिहास

KSBKBT: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नंदनी ने अंश की तरह ही अपने सगे बेटे पार्थ की जान ले ली. क्या वैष्णवी को बचाने के जुर्म में नंदनी जेल जाएगी और क्या करण सच में तुलसी को शांति निकेतन से निकाल देगा?

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By: Shreya Pandey | Published: June 28, 2026 7:42 AM IST
KSBKBT: पार्थ ने पार की हैवानियत की हदें, मां नंदनी ने चलाई गोली, दोहराया अंश की मौत का इतिहास

पार्थ ने पार की हैवानियत की हदें

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में वैष्णवी खुद को बचाने के लिए पार्थ के सामने गिड़गिड़ा रही है. पार्थ आकर उसे बचा तो लेता है, लेकिन तभी वैष्णवी की नजर वहां पड़ी रियो की लाश पर पड़ती है और वह डर के मारे कांप उठती है. इसके बाद पार्थ जो सच उगलता है, उसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं. पार्थ खुद कबूल करता है कि रियो का खून उसी ने किया है. वह बेहद शातिराना अंदाज में कहता है कि उसने रियो को इसलिए ठिकाने लगाया ताकि वह सारा इल्जाम रियो पर मढ़ सके कि उसने वैष्णवी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी. वह वैष्णवी को डराते हुए कहता है कि वह अपनी हवस और जिद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है.

पार्थ पर भड़की नंदनी

तभी वहां नंदनी की एंट्री होती है. पार्थ के मुंह से रियो के मर्डर की बात और वैष्णवी की हालत देखकर नंदनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. पर पार्थ तो जैसे अंधा हो चुका था, उसने अपनी मां के सामने ही चिल्लाकर कहा कि वैष्णवी उसकी बीवी है और उसका अपनी बीवी के जिस्म पर पूरा हक है. यह सुनते ही नंदनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह पार्थ को फटकारते हुए कहती है कि बीवी कोई बाजार से खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं होती कि तुम उसकी मर्जी के बिना उसे हाथ भी लगा सको. इस पर पार्थ अपनी ही गंदी सोच का लॉजिक देता है कि असल जिंदगी में गाड़ी पति चलाता है और पत्नी का काम सिर्फ चुपचाप बगल वाली सीट पर बैठना होता है.

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जब नंदनी को याद आया अंश का काला अतीत

पार्थ जेल जाने के डर से बौखला जाता है और वैष्णवी को जान से मारने की धमकी देकर नंदनी को वहां से तुरंत चले जाने को कहता है. जब वो जबरदस्ती वैष्णवी को घसीटने लगता है, तब नंदनी के सब्र का बांध टूट जाता है. वह गुस्से में पार्थ की तुलना अंश से कर बैठती है. यह सुनते ही पार्थ तिलमिला उठता है और नंदनी के चरित्र पर ही कीचड़ उछालने लगता है. वह कहता है कि नंदनी का तो इतिहास ही धोखेबाजी का रहा है, जिसने पहले अंश से शादी की, फिर उस पर मैरिटल रेप का आरोप लगाया और आखिर में तुलसी की मदद से उसे जान से मार दिया.

नंदनी ने बेटे को मारी गोली

पार्थ खुद को वैष्णवी का मालिक समझते हुए जैसे ही उसे उठाने की कोशिश करता है, नंदनी उसके सामने बंदूक तान देती है. यह हूबहू वही नजारा था जो सालों पहले अंश और तुलसी के बीच हुआ था. नंदनी की आंखों के सामने पार्थ के साथ बिताए बचपन के हसीन पल तैर जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा भारी पड़ता है और वो ट्रिगर दबा देती है. गोली सीधे पार्थ के सीने में लगती है और वह "मां..." चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है. तभी वहां तुलसी भी पहुंच जाती है. पार्थ नंदनी की गोद में तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें गिनता है. मरते-मरते पार्थ नंदनी से कहता है कि उसने वैष्णवी के लिए अपने सगे बेटे को मारकर इतिहास दोहरा दिया है. पार्थ की मौत से नंदनी पूरी तरह टूट जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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