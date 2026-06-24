KSBKBT Twist: तुलसी के सामने खुला पार्थ का काला चिट्ठा, सबके सामने जड़ा जोरदार थप्पड़, वीरानी परिवार में मचा कोहराम

KSBKBT Twist: ‘क्यूंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी के सामने पार्थ की असली और खौफनाक सच्चाई आई है. लेकिन नंदिनी और करण ने सारी हदें पार कर दीं हैं. जिसके बाद पार्थ ने खुद को मासूम दिखाकर तुलसी को ही विलेन बना देता है.

पार्थ का काला चिट्ठा

KSBKBT Twist: टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक 'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' के में इन दिनों ऐसा हाई-वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जिसने दर्शकों को टीवी स्क्रीन से चिपका कर रख दिया है. शो में आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था. पार्थ का असली और क्रूर चेहरा तुलसी के सामने बेनकाब हो गया है. लेकिन ट्विस्ट ये है कि इतना सब होने के बाद भी पार्थ ने ऐसी पलटी मारी कि खुद को ही विक्टिम साबित कर दिया.

वैष्णवी को दी धमकी और औकात दिखाई

एपिसोड की शुरुआत बेहद चौंकाने वाली होती है, जहां पार्थ सारी हदें पार करते हुए वैष्णवी की गरीबी का मजाक उड़ाता है और सीधे-सीधे कह देता है कि वह उससे नफरत करता है. वैष्णवी यह सब सुनकर हैरान रह जाती है. इतने से भी जब पार्थ का मन नहीं भरता, तो वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने डिवोर्स लेने की सोची, तो वो उसके परिवार को बर्बाद कर देगा. वह वैष्णवी को समाज में बदनाम करने की धमकी भी देता है.

तुलसी, पार्थ के चिल्लाने की आवाज सुन लेती है और वैष्णवी से पूछताछ करती है, लेकिन वैष्णवी डर के मारे कुछ नहीं बोलती है. इसके बाद जब डॉक्टर तुलसी का चेकअप करने आती है, तो वो वैष्णवी के चेहरे के निशानों को देखकर पकड़ लेती है कि ये कोई मेकअप नहीं बल्कि किसी के जबरदस्ती हाथ दबाने के निशान हैं. तुलसी के बार-बार पूछने पर आखिरकार वैष्णवी टूट जाती है और बताती है कि पार्थ अंजार की पुश्तैनी हवेली को बेचने की फिराक में है.

रेओ की एंट्री और नंदिनी की तारीफ

दूसरी तरफ, कहानी में रेओ की एंट्री होती है. रेओ पार्थ से कहता है कि भले ही वो वीरानी परिवार से नफरत करता हो, लेकिन पार्थ से नहीं, क्योंकि पार्थ ने उसे कभी धोखा नहीं दिया. रियो उसे सलाह देता है कि मामला बिगड़ने से पहले संभाल ले और वो मिस्टर मेहता से मिलकर 'बा' की अंजार वाली हवेली को रेनोवेट करने की प्लानिंग शुरू कर देता है. इस पर नंदिनी भी पार्थ की तारीफों के पुल बांधने लगती है कि उसने प्रॉपर्टी का काम कितने अच्छे से संभाला है.

ज्वैलरी शॉप में हाई-वोल्टेज ड्रामा

असली ड्रामा तब शुरू होता है जब पूरा परिवार एक ज्वैलरी शॉप में जाता है. वहां तुलसी अपनी आंखों से देख लेती है कि पार्थ कैसे वैष्णवी को जबरदस्ती ज्वैलरी खरीदने के लिए घसीट रहा है और उसे दर्द दे रहा है. पार्थ हड़बड़ी में वैष्णवी को बाहर लाता है क्योंकि हवेली का खरीदार आने वाला है और वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका परिवार इस डील से खुश है. जैसे ही पार्थ दोबारा वैष्णवी पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, तुलसी वहां पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेती है. जब पार्थ सरेआम अंजार की प्रॉपर्टी पर अपना हक जताता है, तो गुस्से से लाल-पीली तुलसी उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है.

पार्थ का विक्टिम कार्ड

तभी वहां करण और नंदिनी पहुंच जाते हैं. अपने बेटे पर हाथ उठता देख नंदिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वो और करण बिना सच जाने तुलसी से लड़ने लगते हैं. इधर, शातिर पार्थ तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदलता है और रोकर खुद को मासूम दिखाने का नाटक करने लगता है. आने वाले एपिसोड में तुलसी, वैष्णवी से सबसे सामने सच बोलने के लिए कहेगी, लेकिन हमेशा की तरह बीच में आकर नंदिनी कह देगी कि तुलसी को उनके फैमिली मैटर्स से दूर रहना चाहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.