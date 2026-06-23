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KSBKBT: पार्थ का असली और घिनौना चेहरा आया वैष्णवी के सामने, क्या अंश की तरह तुलसी करेगी पार्थ का अंत?

KSBKBT: विरानी परिवार के लाडले पार्थ का असली चेहरा वैष्णवी के सामने आ गया है. बा की जायदाद चोरी-छिपे बेचने और बार में लड़की के साथ पकड़े जाने पर पार्थ ने वैष्णवी को बुरी तरह जलील किया.

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By: Shreya Pandey | Published: June 23, 2026 10:58 AM IST
KSBKBT: पार्थ का असली और घिनौना चेहरा आया वैष्णवी के सामने, क्या अंश की तरह तुलसी करेगी पार्थ का अंत?

पार्थ ने वैष्णवी को दी धमकी

'क्यूंकी सास भी कभी बहू थी' के एपिसोड में हमने देखा कि विरानी परिवार की खुशियां तहस-नहस हो गई है. वैष्णवी बड़ी उम्मीदों से अपने पति पार्थ का इंतजार कर रही होती है. दूसरी तरफ, रियो और पार्थ के बीच अंश की मौत को लेकर बात होती है. पार्थ साफ कहता है कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और है. दोनों मिलकर बा के पुश्तैनी घर को बेचने के लिए एक खरीदार के साथ डील पक्की कर लेते हैं. घर में भारी बारिश के बीच तुलसी दीया बचाने बाहर आती है. वह शराब के नशे में धुत रियो को घर में घुसते तो नहीं देख पाती, लेकिन पार्थ को गिरते हुए देख लेती है और उसकी जैकेट संभालती है.

पहली रसोई में पार्थ का पाखंड

अगले दिन वैष्णवी अपनी पहली रसोई बनाती है. सब उसकी तारीफ करते हैं. जब तुलसी वैष्णवी से पूछती है, तो वैष्णवी बताती है कि पार्थ ने रात उसके साथ बिताई थी. लेकिन असल में वैष्णवी खुद हैरान थी. जब वह अकेले में पार्थ से पूछती है कि वह कल रात कहां था, तो पार्थ उसे यह कहकर चौंका देता है कि 'मैं तो तुम्हारे ही पास था.' तुलसी को शक होता है और वह नंदिनी से पूछती है कि क्या पार्थ शराब पीता है? इस पर नंदिनी भड़क जाती है. वह कहती है कि वह पार्थ को बचपन से जानती है, वह रियो जैसा आवारा नहीं है.

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पार्थ ने वैष्णवी संग की जबरदस्ती

वैष्णवी का शक गहरा जाता है. वह पार्थ से दोबारा पूछती है कि वह सुबह 4 बजे तक कहां था? इस पर पार्थ अपना आपा खो बैठता है. वह वैष्णवी के साथ बदतमीजी करता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है. घबराकर वैष्णवी उसे पीछे धकेल देती है. पार्थ गुस्से में चला जाता है और वैष्णवी को लगता है कि शायद उसने अपने पति को धक्का देकर गलती कर दी. वैष्णवी सच जानने के लिए पार्थ का पीछा करती है और जो देखती है, उससे उसके होश उड़ जाते हैं. पार्थ एक बार में बैठकर रियो और एक दूसरी लड़की के साथ शराब पी रहा होता है. इतना ही नहीं, वैष्णवी को पता चलता है कि पार्थ विरानी परिवार की प्रॉपर्टी बेचने की साजिश रच रहा है.

पार्थ ने वैष्णवी को सरेआम किया जलील

जब पार्थ देख लेता है कि वैष्णवी उसका पीछा कर रही है, तो वह उस पर बरस पड़ता है. वैष्णवी जब उससे बा की जायदाद बेचने का कारण पूछती है, तो पार्थ अपनी औकात पर आ जाता है. वह बेहद घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहता है, "मैं अमेरिका रिटर्न हूं, मेरे सामने तेरी क्या हैसियत है? तू तो बस एक बहनजी टाइप है, तेरे जैसी को तो मैं नौकरानी भी न रखूं"

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पार्थ ने वैष्णवी को दी धमकी

पार्थ उसे धमकी देता है कि वह विरानी खानदान का खून है, इसलिए तुलसी या नंदिनी में से कोई भी वैष्णवी की बात पर भरोसा नहीं करेगा. वह तंज कसते हुए कहता है कि इस घर की औरतें सिर्फ तुलसी की वजह से बची हुई हैं, वरना मिहिर और अंश ने जो किया वो सब जानते हैं. वैष्णवी रोते हुए कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति इतना गिर जाएगा, पर पार्थ उसे चुनौती देकर चला जाता है. आने वाले एपिसोड़ में हम देखेंगे कि पार्थ वैष्णवी को मानसिक और शारीरिक रूप से और ज्यादा टॉर्चर करेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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