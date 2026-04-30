मौनी रॉय को ट्रोल करने वालों पर फूटा पवित्रा पुनिया का भयंकर गुस्सा, सरेआम ट्रोल्स को लगाई लताड़; सन्न रह गए लोग

Mouni Roy पिछले काफी समय से कथित कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर बनी हुईं है, लेकिन अब एक्ट्रेस के सपोर्ट में 'बिग बॉस' फेम पवित्रा पुनिया उतर आईं हैं और उन्होंने ट्रोल्स को ऐसा लताड़ा की वो भी सन्न रह गए.

Pavitra Punia Slams Trolls Targeting Mouni Roy: एक्टिंग की दुनिया में हसीनाओं की कॉस्मेटिक सर्जरी, बुटोक्स और फिलर्स करवाना कोई बड़ी बात नहीं है. आजकल ये आम बात हो चुकी है, लेकिन टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) अक्सर अपनी कथित प्लास्टिक सर्जरी को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं. साल 2025 में खुद मौनी ने भी इन बातों पर रिएक्ट किया था, लेकिन अब उनकी दोस्त और एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) ट्रोलर्स पर बुरी तरह भड़क गई हैं. पवित्रा ने ट्रोल्स को लताड़ते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद हेटर्स भी सन्न रह गए.

Pavitra Punia ने ट्रोलर्स की सरेआम लगाई लताड़

पवित्रा पुनिया ने 30 अप्रैल 2026 को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने नफरत फैलाने वालों की जमकर क्लास लगाई है. उन्होंने मौनी रॉय की 'डेविल वियर्स प्राडा 2' की स्क्रीनिंग की एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ' सभी ट्रोलर्स के लिए: एक्टर को ट्रोल करना और परेशान करना बंद करो. यह न तो तुम्हारा किचन है और न ही तुम्हारी डिश.' एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'बकवास करने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता पर शायद तुम लोगों को लगता है कि, इसके लिए अलग से सैलरी मिलती है.'

एक्ट्रेस ने मीडिया को भी लपेटा

अपने वीडियो में पवित्रा (Pavitra Punia Video) ने कहा, 'मुझे समझ नहीं आता कि, तुम लोगों को दिक्कत क्या है. मुझे लगता है कि तुम्हें ट्रोलिंग से प्यार है. कहीं न कहीं मीडिया भी ऐसी फोटो और अजीबोगरीब कैप्शन डालकर मजे लेती है ताकि उनका एंगेजमेंट बढ़ता रहे.' पवित्रा ने लोगों और मीडिया दोनों से ऐसी हरकतें बंद करने की अपील की है.

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'अपनी जेब से कराई है सर्जरी'

वहीं वीडियो में पवित्रा ने मौनी की सर्जरी पर कमेंट करने वालों को जवाब देते हुए कहा, 'लोग कहते हैं कि 500 सर्जरी कराई है या 1 लाख सर्जरी कराई है. वो पैसे न तो आपसे लिए गए थे और न ही हम आपसे सजेशन लेने आते हैं.' उन्होंने आगे कहा कि, 'मनोरंजन जगत के कई लोग अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर खुले तौर पर बात करते हैं.' एक्ट्रेस ने सलाह दी कि, अगर किसी को सर्जरी करानी है, तो अपने पैसों से कराए, दूसरों पर कमेंट न करे. उन्होंने वीडियो के आखिर में दो टूक कहा 'ट्रोल मत करो, बस चुप रहो.'

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कौन हैं मौनी रॉय?

आपको बता दें कि, मौनी रॉय (Who is Mouni Roy?) भारतीय मनोरंजन जगत का एक बड़ा नाम हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से की थी. इसके बाद 'देवों के देव...महादेव' और एकता कपूर के 'नागिन' से वो घर-घर में मशहूर हुईं. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की तरफ रुख किया और अक्षय कुमार के साथ 'गोल्ड', 'रोमियो अकबर वॉल्टर' और 'ब्रह्मास्त्र' जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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