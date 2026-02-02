ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Bigg Boss फेम Pavitra Punia पर टूटा दुखों का पहाड़, बिजनेसमैन मंगेतर संग टली शादी, जानें क्या है वजह...

Bigg Boss फेम Pavitra Punia पर टूटा दुखों का पहाड़, बिजनेसमैन मंगेतर संग टली शादी, जानें क्या है वजह

Pavitra Punia Marriage Postpone for Few Months: एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया की जिंदगी में काफी उथल-पुथल चल रही हैं. एक्ट्रेस जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली थीं लेकिन अब पवित्रा पुनिया की शादी टल गई हैं.

By: Kavita  |  Published: February 2, 2026 3:54 PM IST

Bigg Boss फेम Pavitra Punia पर टूटा दुखों का पहाड़, बिजनेसमैन मंगेतर संग टली शादी, जानें क्या है वजह

Pavitra Punia Marriage Postpone for Few Months: बिग बॉस 14 का हिस्सा रही पवित्रा पुनिया अपने करियर से ज्यादा रिश्ते की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. पवित्रा पुनिया ने कुछ समय पहले ही ऐलान किया था कि वह सगाई कर चुकी हैं और अब जल्द ही शादी करने वाली हैं. एक्ट्रेस ने अपने बिजनेसमैन मंगेतर संग कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जो सगाई की थीं. दावा किया जा रहा था कि पवित्र पुनिया मार्च में दुल्हन बन जाएंगी लेकिन अब एक्ट्रेस की जिदंगी में नई परेशानी आ गई है. पवित्रा पुनिया की शादी को टाल दिया है. इसका कारण भी एक्ट्रेस ने बताया है.

Also Read
अब बजेगा बैंड बाजा बारात... इस दिन दुल्हनिया बनेंगी Pavitra Punia, लीक हुई शादी की तारीख

पवित्रा पुनिया की क्यों टली शादी?

पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) इसी साल मार्च के महीने में शादी करने वाली थीं लेकिन एक्ट्रेस ने अपने किसी करीबी को हाल ही में खोया है, जिसके बाद परिवार ने पवित्रा पुनिया की शादी को टालने का फैसला लिया है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें एक्ट्रेस की जिंदगी में चल रही उथल-पुथल का खुलासा किया गया है. एक्ट्रेस के करीबी सूत्र ने बताया है कि उनकी शादी मार्च में अब नहीं हो रही है. परिवार ने तय किया है कि शादी कुछ महीने आगे बढ़ा दी गई है. पहले तैयारियां चल रही थीं लेकिन अब चीजों को परिवार ने आगे आकर संभाल लिया है. इस खबर की पुष्टि खुद पवित्रा पुनिया ने भी कर दिया है. एक्ट्रेस ने भी कहा है कि दुर्भाग्य से, मेरी शादी कुछ वक्त के लिए टल गई है. मैंने दिसंबर में बीते साल अपनी नानी को खोया है और इसी वजह से परिवार ने तयर किया है कि शादी को कुछ महीने आगे खिसका दिया जाना चाहिए.

Also Read
'मैं टूटकर बिखर...' इस शख्स का जिक्र होते ही फटा Pavitra Punia का कलेजा, नाम जानकर लगेगा सदमा

TRENDING NOW

कब होगी पवित्रा पुनिया की शादी

पवित्रा पुनिया ने अपनी शादी की नई तारीख का भी खुलासा किया. एक्ट्रेस ने बताया कि अब उनकी शादी अगस्त से पहले नहीं होने वाली है. एक्ट्रेस के मुताबिक, तारीख अभी तक निकाली नहीं गई है, लेकिन अगस्त से पहले ऐसा कुछ नहीम होने वाला है, क्योंकि हमने 6 महीने के लिए शादी को आगे बढ़ा दिया है. आज के समय में हम हालातों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि पवित्रा पुनिया ने अपने बॉयफ्रेंड से जुड़ी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है. यहां तक कि अभी तक एक्ट्रेस ने अपने होने वाले पति का चेहरा तक फैंस को नहीं दिखाया है. इस वजह से ही फैंस पवित्रा पुनिया के रिश्ते में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Also Read
6 मर्दों संग लड़ाया इश्क, 2 बार टूटी सगाई... अमेरिकी पार्टनर से पहले टूट चुका है Pavitra Punia का दिल! किस-किस से जुड़ा नाम?

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Entertainment News Pavitra Punia Tv News