Pavitra Rishta 2.0 के कास्टिंग डायरेक्टर ने लगाई Shaheer Sheikh ने नाम पर मुहर, मानव के रोल को लेकर दिया बड़ा बयान

Pavitra Rishta 2.0: Shaheer Sheikh Replaces Sushant Singh Rajput In Ankita Lokhande's Show, Casting Director called it Big Challenge: सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ (Pavitra Rishta 2.0) बहुत जल्द ही अपने दूसरे सीजन के साथ टीवी पर दस्तक देने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पहली डेथ एनिवर्सरी पर एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने इस बात का ऐलान किया था कि वो जल्द ही सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ पर काम करना शुरू करने वाली हैं। उस दौरान खबर आई थी कि अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) अर्चना का किरदार निभाने वाली हैं। वहीं मानव के रोल के लिए शाहीर शेख (Shaheer Sheikh), सुशांत सिंह राजपूत को रिप्लेस करने वाले हैं। हालांकि उस दौरान उस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई थी। Also Read - डेब्यू शो में कुछ ऐसी दिखती थीं ये 9 टीवी एक्ट्रेस, फोटोज देख लगेगा शॉक

फैंस जानना चाहते थे कि मानव का किरदार कौन निभाने वाला है। इसी बीच सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ के कास्टिंग डायरेक्टर ने इस खबर पर मुहर लगा दी है कि शाहीर शेख ही मानव का रोल प्ले करने वाले हैं। इतना ही नहीं सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ के कास्टिंग डायरेक्टर ने ये भी बता दिया है कि शो में शाहीर शेख को क्यों लिया गया है।

जूम डिजिटल से बात करते हुए सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ के कास्टिंग डायरेक्टर आदित्य सुराना ने बताया, 'सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ डिजिटल प्लेटफॉर्मन पर टेलीकास्ट होने वाला है। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ हर किसी के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने वाला है। इस शो में नजर आने वाले सितारों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है।' Also Read - Happy Father's Day: Pavitra Rishta स्टार Asha Negi को छेड़ रहे लड़के की धुलाई कर चुके हैं पापा, कर दिया था ऐसा हाल

आगे आदित्य सुराना ने कहा, 'सुशांत सिंह राजपूत मानव के किरदार का बेंचमार्क बन चुके हैं। आने वाले शो में नए चेहरे दिखाना हमारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है। शाहीर शेख मानव के किरदार के लिए परफेक्ट है। यही वजह है जो मानव के रोल के लिए शाहीर शेख को चुना गया है।' Also Read - Ankita Lokhande ने Vicky Jain को बताया दुनिया का ‘बेस्ट बॉयफ्रेंड’, डिलीट किया Sushant Singh Rajput का वीडियो

देखें शाहीर शेख की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by Shaheer Sheikh (@shaheernsheikh)

View this post on Instagram A post shared by Shaheer Sheikh (@shaheernsheikh)

View this post on Instagram A post shared by Shaheer Sheikh (@shaheernsheikh)

गौरतलब है कि सीरियल पवित्र रिश्ता ने साल 2009 से लेकर 2014 तक दर्शकों का मनोरंजन किया है। लगभग 1500 एपिसोड्स के इस शो में अर्चना और मानव की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। साल 2011 में बॉलीवुड में जाने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सीरियल पवित्र रिश्ता बीच में ही छोड़ दिया था। जिसके बाद हितेन तेजवानी ने मानव का किरदार निभाया था।