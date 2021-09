Pavitra Rishta 2.0 Trailer Twitter Reaction: Fans are missing Sushant Singh Rajput in Ankita Lokhande and Shaheer Sheikh's Show: बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का सुपरहिट सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ (Pavitra Rishta 2.0) बहुत 15 नवंबर को अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) अर्चना और मानव का किरदार को दोबारा पर्दे पर उतारने वाले हैं। हाल ही में मेकर्स ने सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ का टीजर फैंस के साथ शेयर किया था। इसी बीच सोशल मीडिया पर सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। Also Read - Pavitra Rishta 2.0 Trailer: अनजाने में अर्चना को सबसे बड़ा धोखा देगा मानव, आई फिर निभाएगी विलेन का किरदार

सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ के ट्रेलर में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) अर्चना और मानव बनकर एक नई कहानी की शुरूआत करते नजर आ रहे हैं। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ का ट्रेलर सामने आने के बाद लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ के ट्रेलर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया है।

एक तरफ वो लोग हैं जिनको सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ देखने का बेसब्री से इंतजार है। वहीं कुछ लोग शो को नापसंद कर रहे हैं। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ के ट्रेलर को देखकर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। लोग लगातार एकता कपूर के शो को बायकॉट करने की धमकी दे रहे हैं। Also Read - Pavitra Rishta 2.0 Promo: पहली नजर में अर्चना को दिल दे बैठा मानव, सालों बाद फिर शुरू होगा एक नया सफर

देखें सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ का ट्रेलर- Also Read - Pavitra Rishta 2.0 के प्रीमियर से पहले Ekta Kapoor को आई बप्पा की याद, पूरा किया Sushant का ये अधूरा सपना

लोगों का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के बना पवित्र रिश्ता की कहानी अधूरी है। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में सुशांत सिंह की वजह कोई नहीं ले सकता। शहीर शेख को ये किरदार नहीं निभाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोग शाहीर शेख और अंकिता लोखंडे की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

देखें लोगों के रिएक्शन्स-

Yess.. it's all about love.. but for Us it's Also about Her Eyes.. speaking So much to us without speaking a word.. ready to read it all. @anky1912 PAVITRA RISHTA TRAILER OUT#PavitraRishta #AnkitaLokhande #Archana #PavitraRishta2 pic.twitter.com/lwzavrlcZf — ANKITA LOKHANDE?PROUD FAN (@Chandrika_99) September 1, 2021

I personally think that the #PavitraRishta2 is nothing but a cheap attempt by the producers to bank on nostalgia & the sad demise of #SushanthSinghRajput. What surprised me the most was #AnkitaLokhande being a part of this cash grab. PAVITRA RISHTA TRAILER OUT pic.twitter.com/VCp3IAUtJ0 — Sanjay Panday (@SanjayPanday94) September 1, 2021

Nahi dekha chaand ne anky jaisa koi humara chaand @anky1912 PAVITRA RISHTA TRAILER OUT#PavitraRishta #AnkitaLokhande #Archana #PavitraRishta2 https://t.co/EuubLgw0Cz — ANKITA LOKHANDE?PROUD FAN (@Chandrika_99) September 1, 2021

कुछ ऐसी है अर्चना मानव की कहानी

सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ के ट्रेलर में शो की कहानी से पर्दा हटा दिया गया है। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ की कहानी मानव के धोखे के इर्द गिर्द धूमने वाली है। अर्चना से शादी करने के लिए मानव एक झूठ बोलने वाला है। हालांकि जल्द ही अर्चना को सच पता चल जाएगा। जिसके बाद अर्चना और मानव की जिंदगी में नया तूफान आएगा। इन मुसीबतों के बीच मानव ढ़ाल बनकर अर्चना का साथ देगा। जिसके बाद अर्चना मानन की एक नई कहानी शुरू होगी।