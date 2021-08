Dance Deewane 3: Raghav Juyal के बाद Nora Fatehi की भी हुई छुट्टी? Madhuri Dixit फिर संभालेंगी जज की सीट !!

Not Nora Fathei but Madhuri Dixit to judge Dance Deewane 3 now: कलर्स टीवी के हिट डांसिंग टीवी रियलिटी शो डांस दीवाने 3 (Dance Deewane 3) में इस हफ्ते नोरा फतेही (Nora Fatehi) नहीं, फिर से माधुरी दीक्षित ( Madhuri Dixit) जज की सीट संभालने वाली हैं। इसकी जानकारी 'धक धक' गर्ल माधुरी दीक्षित ने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट्स से दी है। माधुरी दीक्षित ने कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर फैंस को बताया है कि इस शो की शूटिंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेटेस्ट फोटोज में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत ब्लैक एंड ग्रे कलर के डिजायनर लहंगे में नजर आ रही हैं। माधुरी दीक्षित ने ये तस्वीरें शेयर कर फैंस को बताया है कि वो दोबारा एक्शन मोड में लौट चुकी हैं। माधुरी दीक्षित की ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। Also Read - TV शो में काम करने की मुंहमांगी कीमत वसूलते हैं ये बॉलीवुड सितारे, पानी की तरह पैसा बहाते हैं मेकर्स

नोरा फतेही की हुई छुट्टी?



नोरा फतेही की हुई छुट्टी?

दरअसल, बीते कुछ दिनों से माधुरी दीक्षित अपने इस टीवी डांसिंग रियलिटी शो से एक ब्रेक पर थी। वो निजी कारणों से देश के बाहर गई हुई थी। 2 हफ्तों के ब्रेक के बाद एक्ट्रेस करीब दो दिन पहले ही मुंबई वापस लौटी हैं। इस बीच टीवी रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के निर्माताओं ने उनकी जगह पर मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही को बुलाया था। नोरा फतेही बीते 2-3 हफ्तों से माधुरी दीक्षित की जगह इस शो को बतौर मेहमान संभाल रही थी। अब माधुरी दीक्षित की एंट्री के साथ ही एक्ट्रेस नोरा फतेही की छुट्टी हो गई है।

राघव जुयाल ने भी छोड़ा डांस दीवाने 3

बता दें कि इस टीवी रियलिटी शो को मेन होस्ट राघव जुयाल ने भी छोड़ दिया है। जिसके बाद शो की कमान मशहूर कॉमेडी स्टार कपल भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया संभाल रहे हैं। राघव जुयाल ने ये टीवी रियलिटी शो डांस प्लस 6 की वजह से छोड़ा है। अब वो रेमो डिसूजा के नए शो में होस्टिंग करते हुए दिखने वाले हैं।