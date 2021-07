छेड़छाड़ के आरोपों पर Pracheen Chauhan ने तोड़ी चुप्पी, बोले 'जल्द ही सच्ची कहानी...'

Pracheen Chauhan breaks silence on allegations of molestation: शुक्रवार (2 जुलाई, 2021) की रात मलाड ईस्ट पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता प्राचीन चौहान (Pracheen Chauhan) की चौंकाने वाली खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अभिनेता को 22 वर्षीय एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप के बाद हिरासत में लिया गया था। हालांकि ये लड़की शोबिज इंडस्ट्री में भी काम कर रही है। लड़की ने आरोप लगाया कि अभिनेता ने नशे में उसे गलत तरीके से छुआ। शनिवार दोपहर को प्राचीन को बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। इस मामले पर प्राचीन चौहान ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। Also Read - Kasautii Zindagii Kay स्टार Pracheen Chauhan पहुंचे जेल की सलाखों के पीछे, लगे छेड़छाड़ के गंभीर आरोप

स्पॉटबॉयई को दिए इंटरव्यू में प्राचीन चौहान ने बताया, 'मैं अभी इस मामले के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इससे काफी आहात हो गया हूं। मुझे इस मामले पर कुछ भी कमेंट करने से पहले अपने वकील से बात करनी पड़ेगी। अभी के लिए मैं क्लियर तौर पर कह सकता हूं कि यह एक झूठा मामला है और मैं एक आधिकारिक बयान जारी करके बहुत जल्द असली कहानी बताऊंगा।' इसके बाद जब हमने उनसे पूछा गया कि क्या लड़की की कहानी में कोई सच्चाई है, तो उन्होंने कहा, 'जब मेरे पास इस मामले को लेकर बात करने की पूरी स्पष्टता होगी, तो मैं बताऊंगा कि सच्ची कहानी क्या है।'

इससे पहले शनिवार को मलाड के कुरार गांव पुलिस थाने से सीनियर पीआई प्रकाश बेले ने टीओआई को बताया था, 'शिकायतकर्ता को एक दोस्त के साथ आरोपी ने 30 जून को अपने घर पर बुलाया था। आरोपी नशे में था और उसने लड़की को गलत तरीके से छुआ था। उसे आज बोरीवली अदालत में पेश किया गया और उसे जमानत दे दी गई है।' प्राचीन चौहान टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर हैं। उन्होंने अब तक कई सुपरहिट शोज में काम किया है।