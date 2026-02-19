ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • The 50: क्या टूट जाएगा Prince Narula की जीत का रिकॉर्ड? फिनाले की रेस में इन 4 धुरंधरों ने मारी बाजी...

The 50: क्या टूट जाएगा Prince Narula की जीत का रिकॉर्ड? फिनाले की रेस में इन 4 धुरंधरों ने मारी बाजी; देखें लिस्ट

The 50 को लेकर आई लेटेस्ट खबरों के मुताबिक, शो को अपने 4 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं और उनके नाम भी सामने आ चुके हैं.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 19, 2026 2:18 PM IST

The 50: क्या टूट जाएगा Prince Narula की जीत का रिकॉर्ड? फिनाले की रेस में इन 4 धुरंधरों ने मारी बाजी; देखें लिस्ट
4 फाइनलिस्ट्स के नाम आए सामने

The 50 4 Finalist Confirmed: टेलीविजन का नया रियलिटी शो 'द 50' (The 50) जैसे-जैसे अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है वैसे-वैसे ही ये और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है. खबरों के मुताबिक, 1 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस शो को पहले सिर्फ 25 दिनों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन बीच में खबर आई कि इसका ग्रैंड फिनाले (The 50 Grand Finale) आज यानी 19 फरवरी 2026 को होने वाला है और फिनाले हफ्ते तक कुल 20 कंटेस्टेंट्स पहुंचे थे, वहीं अब ताजा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि, शो के टॉप 4 फाइनलिस्ट्स (The 50 4 Finalist Confirmed) के नाम पक्के कर दिए हं, जो ट्रॉफी की रेस में सबसे आगे हैं.

Also Read
The 50: किस दिन होगा 'द 50' का ग्रैंड फिनाले? ट्रॉफी के लिए इन कंटेस्टेंट्स के बीच होगी कांटे की टक्कर!

कौन हैं वो 4 फाइनलिस्ट?

गौरतलब है कि, 'द 50' (The 50) शो में प्रिंस नरूला, मिस्टर फैसू और रजत दलाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं, इसलिए फैंस यह जानने के लिए बेताब थे कि इनमें से कौन फिनाले तक पहुंचा है. 'फिल्म विंडो' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'द 50' के चार फाइनलिस्टों के नाम सामने आ गए हैं, जिसमें 'बिग बॉस मराठी सीजन 2' के विनर और 'बिग बॉस 16 हिंदी' के फर्स्ट रनर-अप रहे शिव ठाकरे, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मिस्टर फैसू, काका और रजत दलाल का नाम शामिल है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लिस्ट में रियलिटी शो स्टार प्रिंस नरूला का नाम नहीं है.

Also Read
The 50: मेकर्स संग Elvish Yadav की तगड़ी डील का हुआ खुलासा, मिलती है मोटी रकम? Video ने किया पर्दाफाश

सोशल मीडिया पर ऐसे मिल रहे रिएक्शन्स

जैसे ही 'द 50' के 4 फाइनलिस्ट्स की लिस्ट सामने आई और उसमें प्रिंस नरूला का नाम नहीं दिखा तो सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, 'फाइनली प्रिंस बाहर हो गए!' दूसरे ने लिखा, 'फैंस फैसल शेख (मिस्टर फैसू) की जीत की दुआ कर रहे हैं.' एक फैन ने लिखा, 'फैसू ही जीतेगा, जो लोग उसे 'खतरों के खिलाड़ी' के समय से जानते हैं, उन्हें पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अगर फिनाले सिर्फ टास्क पर हुआ है कोई इंटरनल वोटिंग नहीं हुई, तो लिखकर रख लो कि फैसू ही जीतेगा, उसे टास्क में कोई नहीं हरा सकता.'

Also Read
The 50 Contestants Fights: गालियां दी... थप्पड़ मारा... शो में दुश्मनों की तरह लड़े ये 7 कंटेस्टेंट्स, बाहर आकर लेंगे बदला?

क्या कहते हैं बाहर हुए कंटेस्टेंट्स?

शो से बाहर हो चुकीं तेजस्वी मदीवाड़ा ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि, प्रिंस का पलड़ा भारी है और वो ट्रॉफी जीत सकते हैं. उन्होंने कहा, '100% प्रिंस का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं. फिर रजत हैं, जिनके पास लोग कम हैं लेकिन एक अलग गैंग है. यह 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसा है जहां प्रिंस राज कर रहे हैं.'

वहीं बेबिका धुर्वे ने भी प्रिंस का ही सपोर्ट करते हुए कहा था, 'मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि, कहीं प्रिंस ही न जीत जाए.' बता दें कि, फिनाले एपिसोड क शूटिंग आज ही होने की उम्मीद है. ऐसे में अब देखना यह है कि क्या प्रिंस वाकई बाहर हो गए हैं या फिर कोई नया ट्विस्ट आने वाला है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Prince Narula Shiv Thackeray The 50 The 50 Grand Finale Tv Shows