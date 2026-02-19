The 50: क्या टूट जाएगा Prince Narula की जीत का रिकॉर्ड? फिनाले की रेस में इन 4 धुरंधरों ने मारी बाजी; देखें लिस्ट

The 50 को लेकर आई लेटेस्ट खबरों के मुताबिक, शो को अपने 4 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं और उनके नाम भी सामने आ चुके हैं.

The 50 4 Finalist Confirmed: टेलीविजन का नया रियलिटी शो 'द 50' (The 50) जैसे-जैसे अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है वैसे-वैसे ही ये और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है. खबरों के मुताबिक, 1 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस शो को पहले सिर्फ 25 दिनों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन बीच में खबर आई कि इसका ग्रैंड फिनाले (The 50 Grand Finale) आज यानी 19 फरवरी 2026 को होने वाला है और फिनाले हफ्ते तक कुल 20 कंटेस्टेंट्स पहुंचे थे, वहीं अब ताजा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि, शो के टॉप 4 फाइनलिस्ट्स (The 50 4 Finalist Confirmed) के नाम पक्के कर दिए हं, जो ट्रॉफी की रेस में सबसे आगे हैं.

कौन हैं वो 4 फाइनलिस्ट?

गौरतलब है कि, 'द 50' (The 50) शो में प्रिंस नरूला, मिस्टर फैसू और रजत दलाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं, इसलिए फैंस यह जानने के लिए बेताब थे कि इनमें से कौन फिनाले तक पहुंचा है. 'फिल्म विंडो' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'द 50' के चार फाइनलिस्टों के नाम सामने आ गए हैं, जिसमें 'बिग बॉस मराठी सीजन 2' के विनर और 'बिग बॉस 16 हिंदी' के फर्स्ट रनर-अप रहे शिव ठाकरे, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मिस्टर फैसू, काका और रजत दलाल का नाम शामिल है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लिस्ट में रियलिटी शो स्टार प्रिंस नरूला का नाम नहीं है.

सोशल मीडिया पर ऐसे मिल रहे रिएक्शन्स

जैसे ही 'द 50' के 4 फाइनलिस्ट्स की लिस्ट सामने आई और उसमें प्रिंस नरूला का नाम नहीं दिखा तो सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई. इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, 'फाइनली प्रिंस बाहर हो गए!' दूसरे ने लिखा, 'फैंस फैसल शेख (मिस्टर फैसू) की जीत की दुआ कर रहे हैं.' एक फैन ने लिखा, 'फैसू ही जीतेगा, जो लोग उसे 'खतरों के खिलाड़ी' के समय से जानते हैं, उन्हें पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अगर फिनाले सिर्फ टास्क पर हुआ है कोई इंटरनल वोटिंग नहीं हुई, तो लिखकर रख लो कि फैसू ही जीतेगा, उसे टास्क में कोई नहीं हरा सकता.'

The 50 Exclusive : Shiv Thakre , Mr Faisu , Kaka and Rajat Dalal are the Top 4 finalist. Finale task tomorrow #The50 — Film window (@Filmwindow1) February 18, 2026

Princes is out finally ? — Vishu✨ (@Vishwajeet_333) February 18, 2026

क्या कहते हैं बाहर हुए कंटेस्टेंट्स?

शो से बाहर हो चुकीं तेजस्वी मदीवाड़ा ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि, प्रिंस का पलड़ा भारी है और वो ट्रॉफी जीत सकते हैं. उन्होंने कहा, '100% प्रिंस का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं. फिर रजत हैं, जिनके पास लोग कम हैं लेकिन एक अलग गैंग है. यह 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसा है जहां प्रिंस राज कर रहे हैं.'

Faisu should win ....if finale task will be merely based on task no internal voting happen then ....ss leke rkh lo faisu jeet chuka h show ...no one can beat him in task — Sahil Malik (@sahilmalik9919) February 18, 2026

#FaisalShaikh going to win those who know him since kkk ....they know why I am telling this — Sahil Malik (@sahilmalik9919) February 18, 2026

वहीं बेबिका धुर्वे ने भी प्रिंस का ही सपोर्ट करते हुए कहा था, 'मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि, कहीं प्रिंस ही न जीत जाए.' बता दें कि, फिनाले एपिसोड क शूटिंग आज ही होने की उम्मीद है. ऐसे में अब देखना यह है कि क्या प्रिंस वाकई बाहर हो गए हैं या फिर कोई नया ट्विस्ट आने वाला है.

Read more