सोनी टीवी (Sony Tv) के सुपरहिट ऐतिहासिक शो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई (Punyashlok Ahilyabai) कुछ समय पहले ही 7 साल का लीप (7 Years Leap) आया है। इन दिनों सीरियल पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में अहिल्याबाई का युवा अवस्था को दिखाया जा रहा है। इन दिनों अहिल्याबाई तमाम मुश्किलों का सामना करती नजर आ रही हैं। अहिल्याबाई हर हाल में समाज में फैले रूढ़िवादी नियमों को तोड़ते की कोशिश करने में जुटी हुई हैं। आने वाले समय में हिल्याबाई भारतीय इतिहास की सबसे कुशल शासकों में से एक बनेंगी। इस समय टीवी अदाकारा एतशा संझगिरी (Aetashaa Sansgiri) अहिल्याबाई होलकर का किरदार निभा रही हैं। एतशा संझगिरी मराठी सिनेमा का एक जानामाना नाम है। मराठी जगत का एक बड़ा नाम होने की वजह से एतशा संझगिरी को इस किरदार के लिए चुना गया था।

एतशा संझगिरी का ये पहला हिंदी शो है। अहिल्याबाई होलकर बनकर एतशा संझगिरी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही हैं। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए एतशा संझगिरी ने बड़े खुलासे कर दिए हैं। एतशा संझगिरी ने बताया, 'शूटिंग के पहले दिन मेरा पेट खराब था। तबियत बिगड़ने के बाद भी मैंने शूटिंग की जो कि मेरे लिए काफी मुश्किल था। मैंने अपने सेट पर रोजाना कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूं।'

आगे एतशा संझगिरी ने कहा, 'मैंने महसूस किया है कि लोग हमारे शो को क्यों पसंद करते हैं। ऐसे में मैं दर्शकों की अपेक्षाऔं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही हूं। मेरा किरदार लार्जन देन लाइफ है। मैं अहिल्याबाई होलकर की जिंदगी के हर पहलू को दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूं। मुझे इस शो में कई अनुभवी सितारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है।'

एतशा संझगिरी ने आगे बताया, 'पहले दिन से ही शो की टीम मेरी बहुत मदद कर रही है। अब तो मैं अहिल्याबाई होलकर के किरदार से भी जुड़ाव महसूस करने लगी हूं। मेरा किरदार अपने आप में एक इतिहास है। लोग आज भी अहिल्याबाई होलकर को याद करते हैं। छोटे पर्दे पर आप ऐसे ही सितारे नहीं बन जाते। मेरा मानना है कि इस तरह के किरदार आपको स्टार बनाते हैं।'