Anupamaa Spoiler: राही की मेडिकल रिपोर्ट ने उड़ाए होश, प्रेम के गुस्से के डर से अनुपमा से भी छुपाया इतना बड़ा राज

Anupamaa: 'अनुपमा' के आने वाले एपिसोड में राही की जिंदगी में भूचाल आने वाला है. डॉक्टर से अपनी इनफर्टिलिटी की बात जानकर राही टूट जाती है. वहीं प्रेम उस पर अपना सपना तोड़ने का आरोप लगा देता है.

राही की मेडिकल रिपोर्ट

पॉपुलर शो 'अनुपमा' एक बार फिर दर्शकों को चौंकाने वाला है. आने वाले एपिसोड्स में अनुपमा और उसकी बेटी राही के लिए मुश्किलें दोगुनी होने वाली हैं. इस समय राही अपनी मां अनुपमा और पति प्रेम की आपसी दुश्मनी के बीच बुरी तरह फंस चुकी है. एक तरफ जहां वह हर हाल में अपने पति प्रेम का साथ निभाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी खुद की जिंदगी और सेहत से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आया है जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी है.

प्रेम ने अनुपमा को बनाया

'अनुपमा' की कहानी में ड्रामा तब बढ़ता है जब प्रेम गुस्से में आकर घर में एक बड़ा एलान कर देता है. वह साफ कह देता है कि इस घर में जो कोई भी अनुपमा का नाम लेगा, वह आज से उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा. प्रेम के इस खौफनाक रूप को देखकर राही बुरी तरह डर जाती है. उसी वक्त राही के हाथ उसकी मेडिकल रिपोर्ट लगती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है. वह रोते-बिलखते अपनी मां अनुपमा के गले लगकर अपना दुख बांटना चाहती है, लेकिन प्रेम के इसी गुस्से और कसमों को याद करके वह कदम पीछे खींच लेती है.

बा के तानों ने दिया जख्म

जब प्रेम नॉर्मल मूड में राही से फैमिली प्लानिंग और बच्चे को लेकर बात करता है, तो राही घबरा जाती है। वह सच छुपाने के लिए बात को टालते हुए कहती है कि अभी नया-नया कैफे खुला है इसलिए बच्चा प्लान करने का यह सही समय नहीं है. प्रेम उसकी जिम्मेदारियों को समझते हुए उससे माफी तो मांग लेता है, लेकिन राही की मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब घर में परी की प्रेग्नेंसी की खबर आती है. परी के मां बनने की खुशी के बीच 'बा' राही को ताने मारना शुरू कर देती हैं.

गलतफहमी का शिकार हुआ प्रेम

राही के जीवन की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके मां बनने की गुंजाइश बहुत ही कम है. इधर प्रेम, जो पहले से ही गुस्से में था, राही की बात को पूरी तरह गलत समझ बैठता है. उसे लगता है कि राही जानबूझकर मां नहीं बनना चाहती और बच्चे को टाल रही है. गुस्से से पागल प्रेम राही पर चिल्लाते हुए आरोप लगाता है कि उसने उसका पिता बनने का सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया है. प्रेम कहता है कि जैसे तुम्हारी मां अनुपमा ने मेरा होटल खोलने का सपना तोड़ा था, आज वैसे ही तुम मेरा घर बसाने का सपना तोड़ रही हो. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.