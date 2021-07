Disha Parmar को ब्याहने जा रहे Rahul Vaidya की बारात में जमकर नागिन डांस करेंगे Aly Goni, बोले ‘मेरे यार की शादी…’

Rahul Vaidya and Disha Parmar Wedding: Aly Goni is waiting for Dancing At his Yaar Ki Shaadi, Watch Video: राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और दिशा परमार (Disha Parmar) जल्द ही शादी करने वाले हैं। चंद रोज पहले ही बिग बॉस 14 स्टार राहुल वैद्य ने इस बात का ऐलान किया है कि वो 16 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। राहुल वैद्य ने फैंस के साथ अपनी शादी का कार्ड भी शेयर किया था। राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राहुल वैद्य और दिशा परमार (Rahul Vaidya and Disha Wedding) की शादी में गिनेचुने परिवार के लोग और दोस्त शामिल होने वाले हैं। ऐसे में राहुल वैद्य के जिगरी दोस्त अली गोनी का उत्साह तो सातवें आसमान पर पहुंच गया है। Also Read - Khatron Ke Khiladi 11 के लॉन्च इवेंट पर Divyanka Tripathi ने सेलीब्रेट की शादी की सालगिरह, Rahul Vaidya-Nikki Tamboli ने दिखाया टशन

हाल ही में अली गोनी (Aly Goni) डांस रिहर्सल करते नजर आए थे। अली गोनी, राहुल वैद्य की शादी में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है जो अली गोनी ने अभी से डांस रिहर्सल करना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच अली गोनी ने मीडिया के साथ अपनी खुशियां बांटी हैं।

मीडिया से बात करते हुए अली गोनी ने कहा, राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी को लेकर मां बहुत उत्साहित हूं। आखिर हो भी क्यों न… मेरे यार की शादी है। अपनी शादी को लेकर राहुल वैद्य बहुत खुश है। उसकी शादी को लेकर मैं और भी ज्यादा खुश हूं। इन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं राहुल वैद्य की बारात में बहुत नाचने वाला हूं।

देखें अली गोनी का वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

अली गोनी के इस बयान ने फैंस की बेचैनी को और भी बढ़ा दिया है। यही वजह है जो अली गोनी का ये वीडियो कुछ समय में ही वायरल हो गया है। फैंस तो अब बस राहुल वैद्य और दिशा परमार को दूल्हा दुल्हन के लिबास में देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही अली गोनी ने एक पोस्ट के जरिए राहुल वैद्य और दिशा परमार को शादी की बधाई दी थी। इस तस्वीर में अली गोनी, जैस्मिन भसीन, राहुल वैद्य और दिशा परमार के साथ पोज देते नजर आए थे।