Rahul Vaidya ने अब तक एक भी मेहमान को नहीं भेजा शादी का न्योता, जींस टीशर्ट में सात फेरे लेने की कर रहे हैं तैयारी

Rahul Vaidya and Disha Parmar Wedding: Khatron Ke Khiladi 11 Star have still not been able to send invitations to anyone before 8 Days: खतरों के खिलाड़ी 11 स्टार राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) और दिशा परमार (Disha Parmar) के लिए जुलाई का महीना बेहद खास होने वाला है। राहुल वैद्य और दिशा परमार 16 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। कुछ समय पहले ही राहुल वैद्य ने शादी का कार्ड शेयर करते हुए इस बात का ऐलान किया था। राहुल वैद्य और दिशा परमार (Rahul Vaidya and Disha Wedding) की शादी में गिनेचुने परिवार के लोग और दोस्त शामिल होने वाले हैं। राहुल वैद्य के दोस्त अली गोनी (Aly Goni) ने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है। वह बात अलग है कि होने वाले दूल्हा के पास इस समय जरा सी भी फुर्सत नहीं है। Also Read - Rahul Vaidya ने Disha Parmar को पहनाई सगाई की अंगूठी, देखें वीडियो

राहुल वैद्य ने तो अब तक अपने किसी एक मेहमान को भी शादी का कार्ड नहीं भेजा है। इस बात का खुलासा खुद राहुल वैद्य ने किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में राहुल वैद्य ने कहा, 'हां मैं इस समय काफी नर्वस और चिढ़चिढ़ापन महसूस कर रहा हूं। मेरी शादी का दिन आने को है और मैंने अब तक भी अपने मेहमानों को इनविटेशन नहीं भेजा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं शादी के इंतजाम ही नहीं कर पा रहा हूं। मेरा परिवार तैयारियों में मेरी मदद कर रहा है।'

आगे राहुल वैद्य ने कहा, 'इस समय घर पर डांस रिहर्सल चल रही है। मेरा परिवार और सभी दोस्त रिहर्सल में व्यस्त हैं। हम साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। मैंने अब चतक भी अपनी शादी की डेकोरेशन को भी फाइनल नहीं किया है। मुझे बहुत तेजी से काम करना होगा। मेरे पास समय नहीं है। शादी में केवल 8 दिन बचे हैं। मुझे ही लोगों को शादी का कार्ड देने जाना पड़ेगा।' Also Read - Disha Parmar को ब्याहने जा रहे Rahul Vaidya की बारात में जमकर नागिन डांस करेंगे Aly Goni, बोले ‘मेरे यार की शादी…’

देखें राहुल वैद्य और दिशा परमार की तस्वीरें- Also Read - Khatron Ke Khiladi 11 के लॉन्च इवेंट पर Divyanka Tripathi ने सेलीब्रेट की शादी की सालगिरह, Rahul Vaidya-Nikki Tamboli ने दिखाया टशन

View this post on Instagram A post shared by DP (@dishaparmar)

View this post on Instagram A post shared by DP (@dishaparmar)

View this post on Instagram A post shared by DP (@dishaparmar)

राहुल वैद्य ने खुलासा करते हुए बताया, 'मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों के लिए मेरी रात की नींद भी उड़ने वाली है। काम खत्म करना ज्यादा जरूरी है। दिशा के पास भी समय नहीं है। दिशा परमार को दुल्हन का सारा सामान जमा करना है। उसकी च्वाइस को ही परिवार फाइनल करेगा। अगर हमने ये काम नहीं किया तो मुझे और दिशा परमार को जींस टी शर्ट में ही सात फेरे लेने पड़ जाएंगे।'