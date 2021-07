Rahul Vaidya ने दूल्हा बनने से ठीक पहले अपने जानी दुश्मन Rubina Dilaik-Abhinav Shukla को भेजा शादी का न्योता?

Rahul Vaidya and Disha Parmar Wedding: Khatron Ke Khiladi 11 Star react on giving invitation to Rubina Dilaik -Abhinav Shukla: खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग खत्म होने के बाद राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) अपनी शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 16 जुलाई को राहुल वैद्य और दिशा परमार (Disha Parmar) शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। चंद रोज पहले ही राहुल वैद्य ने शादी का कार्ड शेयर करते हुए इस बात का ऐलान किया था। अचानक आई शादी की खबर ने फैंस को हैरत में डाल दिया है। वहीं शादी की खबर सामने आने के बाद से ही राहुल वैद्य के पास भी समय की कमी हो चुकी है। राहुल वैद्य इन दिनों अपनी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। Also Read - Rahul Vaidya और Disha Parmar कर रहे शादी की जबरदस्त तैयारियां, स्टेज पर आग लगाने के लिए लेडीलव के साथ प्रैक्टिस करते दिखे Indian Idol फेम

कभी राहुल वैद्य डांस प्रेक्टिस करते दिखते हैं तो कभी वो शॉपिंग करने निकल जाते हैं। इतना ही नहीं इतने सारे काम के साथ साथ राहुल वैद्य अपनी शादी के कार्ड भी खुद ही बांट रहे हैं। हाल ही में राहुल वैद्य ने इस बात का खुलासा किया है कि वो अपनी शादी में किन किन लोगों को बुलाने वाले है। मीडिया से बात करते हुए राहुल वैद्य ने बताया है कि उन्होंने रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला को अपनी शादी में बुलाया है या फिर नहीं...।

मीडिया से बात करते हुए राहुल वैद्य ने कहा, 'इस समय कोरोना की वजह से बहुत पाबंदियां लगी हुई हैं। सच बताऊं तो मैं अपनी शादी में सब लोगों को बुलाना चाहता हूं। खतरों के खिलाड़ी 11 के सेट पर भी मैंने बहुत से दोस्त बनाए हैं। मैं उन सभी लोगों को अपनी शादी में बुलाना चाहता हूं। वह बात अलग है कि मेरी शादी में केवल 50 मेहमान ही शामिल हो सकते हैं।'

राहुल वैद्य ने आगे बताया, 'मेरी शादी में मेरे और दिशा के रिश्तेदार और खास दोस्त ही शामिल हो सकेंगे। मेरे रिश्तेदार मेरी शादी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मेरे मामा-मामी, नानी, चाची सभी लोग शादी में आने वाले हैं।' राहुल वैद्य के बयान से साफ है कि उन्होंने रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला को अपनी शादी में नहीं बुलाया है। हालांकि राहुल वैद्य और अभिनव शुक्ला अब दोस्त बन चुके हैं।