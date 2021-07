Rahul Vaidya-Disha Parmar Wedding: मंडप के बाहर चिल्ला चिल्ला कर दिशा का नाम लेते दिखे राहुल, ली दुल्हन की बलाईयां

Rahul Vaidya -Disha Parmar Wedding Viral Videos: Khatron Ke Khiladi 11 star Sung Ganpati Mantra in his Marriage: अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब बिग बॉस 14 के घर में राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने दिशा परमार (Disha Parmar) को नेशनल टीवी पर प्रपोज किया था। राहुल वैद्य ने दिशा परमार से पूछा था कि क्या वो उनसे शादी करना चाहती हैं। जवाह में दिशा परमार ने हां बोलकर सनसनी मचा दी थी। फैंस तब से ही राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी का इंतजार कर रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी कब हो रही है। आज वो शुभ दिन आ चुका है। आज राहुल वैद्य और दिशा परमार Rahul Vaidya And Disha Parmar Wedding) ने सात फेरे ले लिए हैं। Also Read - Rahul Vaidya-Disha Parmar Wedding Album: 7 जन्मों के पवित्र बंधन में बंधे राहुल-दिशा, यार की बारात में झूमे Aly Goni

सोशल मीडिया राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी की वीडियोज और तस्वीरों से पटा पड़ा है। राहुल वैद्य और दिशा परमार के फैंस इन दिन का जश्न मना रहे हैं। हर कोई राहुल वैद्य और दिशा परमार के बारे में ही बात कर रहे है। वहीं राहुल वैद्य और दिशा परमार का उत्साह भी इस समय सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। इस बात का सबूत राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी की वीडियोज हैं।

इन वीडियोज में कहीं तो राहुल वैद्य गणपति पूजन करते नजर आ रहे हैं तो वहीं वो चिल्ला चिल्ला कर दिशा परमार का नाम पुकार रहे हैं। एक वीडियो में तो राहुल वैद्य बड़े ही प्यार से दिशा परमार की बलाईयां लेते नजर आ रहे हैं। वहीं एक दूसरे वीडियो में दिशा परमार शादी अपने पति राहुल वैद्य पर अपने कलीरे गिराती नजर आ रही हैं। Also Read - दूल्हा बने Rahul Vaidya ने भरी बारात के सामने टेके घुटने, लड़की वालों का चौड़ा हुआ सीना {Video}

दिशा परमार को पास देखकर राहुल वैद्य जोर जोर से चिल्लाते दिखे। शादी के दिन राहुल वैद्य और दिशा परमार किसी रियासत के राजा रानी की तरह नजर आए। दुल्हन बनीं दिशा परमार ने पिंक रेड कलर का लहंगा पहना है। वहीं राहुल वैद्य ने शादी के दिन व्हाइट गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी है। Also Read - Rahul Vaidya के लिए Disha Parmar ने किया सोलह श्रृंगार, देखें दुल्हनिया के मेकअप रूम से LEAKED PICS

देखें राहुल वैद्य और दिशा परमार की शादी की विडियोज-

शेरवानी पर चार चांद लगाने के लिए राहुल वैद्य ने सेहरा और मैचिंग ज्वैलरी कैरी है। राहुल वैद्य और दिशा परमार के इस अंदाज ने फैंस का दिल लूट लिया है।