The 50 शो में बड़ा हादसा! अस्पताल पहुंचे Rajat Dalal, सर्जरी के बाद शेयर की मेडिकल रिपोर्ट; फैंस को दी हेल्थ अपडेट

The 50 के कंटेस्टेंट रजत दलाल हाल ही में शो में एक टास्क के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई. अब रजत ने अपने मेडिकल रिपोर्ट के साथ अपनी हेल्थ अपडेट दी है.

Rajat Dalal Hospitalised: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के कंटेस्टेंट रह चुके रजत दलाल (Rajat Dalal) इन दिनों रियलिटी शो 'द 50' (The 50) में नजर आ रहे हैं. हालांकि, रजत ने अपनी एक फोटो शेयर फैंस को टेंशन में डाल दिया है. मालूम हो कि, 'द 50' में एक टास्क के दौरान रजत दलाल (Rajat Dalal Health) चोटिल हो गए थे बावजूद इसके उन्होंने परफॉर्म करना जारी रखा, लेकिन अब जब उन्होंने MRI कराई तो उनकी चोट की गंभीरता का पता चला जिसकी सर्जरी हुई और अब उन्होंने फैंस को रिपोर्ट्स के साथ अपनी हेल्थ अपडेट दी है.

Rajat Dalal की फोटो देख टेंशन में आए फैंस

रजत दलाल (Rajat Dalal Health Update) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उन्हें अस्पताल के बेड पर लेटे हुए देखा जा सकता है. इन फोटोज के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'गिर गिरके ही इंसान उठना सीखता है.' वहीं जैसे ही ये तस्वीरें उनके फैंस के सामने आई हर कोई टेंशन में आ गया और वो सभी उनसे उनकी हालत के बारे में पूछने लगे. जिसके बाद अब रजत ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट के साथ एक वीडियो शेयर कर अपन हेल्थ अपडेट दी है.

Rajat Dalal को क्या हुआ?

आपको बता दें कि, 'द 50' शो में एक टास्क के दौरान रजत की दाहिनी कोहनी में चोट लगी थी, जिसकी MRI रिपोर्ट से पता चला है कि, उनके ट्राइसेप्स टेंडन में 'फुल थिकनेस टियर' यानी गहरा जख्म हो गया था. मेडिकल की भाषा में उनके टेंडन के रेशे लगभद 3 सेंटीमीटर तक अपनी जगह से फटकर अलग हो गए थे.

Rajat Dalal ने बताया क्या हुआ था?

रजत ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर सर्जरी रिपोर्ट के साथ-साथ एक वीडियो भी सेयर किया है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि, 'सब पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है. 'द 50' के पहले दिन ही मुझे टेंडन टियर हो गया था. बाद में एक टास्क के दौरान यह बढ़ गया. शो की कमिटमेंट थी और मेरा मन भी नहीं था छोड़ने का इसलिए पहले शो पूरा किया और अब फाइनली सर्जरी करवाई है. आज सर्जरी हुई है और सब अच्छे से हो गया है.'

टेंडन टियर क्या होता है?

रजत दलाल के वीडियो के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि टेंडन टियर (Kya Hota Hai Tendon Tear?) क्या होता है? अगर आसान शब्दों में कहें तो टेंडन वह मजबूत धागे जैसी चीज होती है, जो हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती है. जब ये धागे आंशिक या पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो उसे टेंडन टियर कहते हैं. ये होने पर बहुत तेज दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है और उस हिस्से को हिलाना मुश्किल हो जाता है. अगर यह 'फुल थिक्सनेस' टियर हो जैसा रजत को हुआ, तो अक्सर इसे ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है.

