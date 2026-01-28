ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • The 50: हाई-इंटेनसिटी स्ट्रेंथ टास्क ने किया Rajat Dalal का करियर खत्म? दर्द से तड़प उठे पावरलिफ्टर,...

The 50: हाई-इंटेनसिटी स्ट्रेंथ टास्क ने किया Rajat Dalal का करियर खत्म? दर्द से तड़प उठे पावरलिफ्टर, मेकर्स ने दिखाया बाहर का रास्ता!

The 50 को शुरू होने में अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है. ऐसे में खबर आई है कि, एक टास्क के दौरान रजत दलाल को गंभीर चोट आई है और उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 28, 2026 4:27 PM IST

The 50: हाई-इंटेनसिटी स्ट्रेंथ टास्क ने किया Rajat Dalal का करियर खत्म? दर्द से तड़प उठे पावरलिफ्टर, मेकर्स ने दिखाया बाहर का रास्ता!

Rajat Dalal Hospitalized: इन दिनों भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो 'द 50' (The 50) का नाम हर जुबान पर चढ़ा हुआ है. इस शो में 10-20 नहीं बल्कि 50 सितारे बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे. उन कंटेस्टेंट्स में एक नाम भारत के पावरलिफ्टर और बॉडीबिल्डर रजत दलाल (Rajat Dalal) का भी शामिल है, लेकिन रजत के फैंस को अब बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि शो की शूटिंग को शुरू हुए अभी दो ही दिन हुए थे कि पावरलिफ्टर को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

Also Read
The 50 Day 1: शुरू होते ही मचा कोहराम! पहले ही दिन 10 कैप्टन्स के बीच छिड़ी जंग, स्पेशल गेस्ट के बीच कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता

'द 50' (The 50) से पहले रजत दलाल टेलीविजन के सबसे विवादित पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) का हिस्सा बने थे. जहां उन्होंने खूब धमाल मचाया था और लोगों ने उन्हें शो में काफी पसंद भी किया था. सोशल मीडिया पर भी रजत दलाल (Rajat Dalal News) काफी पॉपुलर हैं, जिसकी वजह से उन्हें 'द 50' के लिए भी अप्रोच किया गया था, लेकिन अब लेटेस्ट खबर के मुताबिक रजत एक टास्क के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Also Read
Laughter Chef 2: शो में होगी Rajat Dalal की धांसू एंट्री, Elvish Yadav संग मिलकर...

TRENDING NOW

Rajat Dalal को कैसे आई गंभीर चोट?

'द 50' के सेट से मिली जानकारी के मुताबिक, रजत दलाल के साथ ये हादसा उस वक्त हुआ जब शो में एक हाई-इंटेनसिटी स्ट्रेंथ टास्क खेला जा रहा था. यह टास्क कंटेस्टेंट्स की शारीरिक क्षमता की आखिरी हद को परखने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें अपनी ताकत के लिए जाने-जानें वाले रजत दलाल (Rajat Dalal Injured) ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन टास्क के बीच ही अचानक वो अपना हाथ पकड़कर बैठ गए और दर्द से तड़पने लगे. उनके चेहरे पर उस असहनीय दर्द को साफ देखा जा सकता था.

Also Read
'एक थप्पड़ में बेहोश...' 'बैटलग्राउंड' के सेट पर Rajat Dalal ने पकड़ा इस शख्स का कॉलर, कैमरे के आगे हुए बेकाबू

टास्क ने किया Rajat Dalal का करियर खत्म?

इस घटना के बाद शो पर मौजूद मेडिकल टीम ने तुरंत उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले गई जहां जांच में पता चला कि, रजत दलाल को गंभीर 'ट्राइसेप्स टियर' हुआ है. एक प्रोफेशनल एथलीट और पावरलिफ्टर के लिए इस तरह की चोट करियर पर ब्रेक लगाने जैसी होती है. ऐसे में अब ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि, क्या 'द 50' के इस टास्क ने रजत का करियर खत्म कर दिया?

क्या है डॉक्टर्स का फैसला?

वहीं जांच के बाद रजत दलाल की चोट की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों का कहना है कि, रजत को इस कॉम्पिटिशन से बाहर होना होगा ताकि उनकी सर्जरी और लंबे समय तक चलने वाला रिहैबिलिटेशन शुरू हो सके. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रजत ने अपनी गंभीर चोट के बावजूद शो में वापस आने का फैसला किया है और ये उन्होंने सिर्फ अपने फैंस की वजह से लिया है. वहीं जैसे ही रजत के साथ हुए हादसे की खबर उनके चाहने वालों तक पहुंची वे सभी उनकी सलामती की दुआ मांगने लगे. हालांकि, अभी तक इस पूरे मामले पर रजत दलाल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Rajat Dalal Rajat Dalal Injured The 50 The 50 Contestants The 50 Show