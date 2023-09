Rakhi Sawant की Biopic में Alia Bhatt दिखाएंगी जलवा? कहां तक पहुंचा कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन की फिल्म का काम Rakhi Sawant On About His Biopic: बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने अपनी बायोपिक का ऐलान कर दिया है। राखी ने बताया कि वह इस फिल्म के लिए कुछ स्टार्स को अप्रोच कर रहे हैं।