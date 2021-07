Kiran Rao और Aamir Khan का तलाक होते ही Rakhi Sawant ने दिया रितेश को धोखा, बोली ‘मैं तो अभी सिंगल…’

Rakhi Sawant reacts on Aamir Khan and Kiran Rao's divorce, Called herself Single: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान (Aamir Khan) और किरण राव (Kiran Rao) बीते दिन से ही सुर्खियों में बने हुए हैं। आमिर खान और किरण राव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि दोनों ने तलाक ले लिया है। दोनों सितारों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने तलाक की खबर फैंस को दी है। आमिर खान और किरण राव के तलाक ने पूरे बॉलीवुड को सकते में डाल दिया है। फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि आमिर खान और किरण राव अब अलग हो चुके हैं। बॉलीवुड सितारों को भी ये खबर हजम नहीं हो पा रही है। इसी बीच इंडस्ट्री की ड्र्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने आमिर खान और किरण राव के तलाक को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। Also Read - Rakhi Sawant का खुलासा, ‘Mika Singh कांड के बाद मां ने कहा था कि तुम पैदा होते ही मर क्यों...’

बीते दिन राखी सावंत मीडिया के साथ बातचीत करती नजर आईं। इस दौरान मीडिया ने राखी सावंत को आमिर खान और किरण राव के तलाक की खबर दी। आमिर खान और किरण राव के अलग होने की खबर सुनकर पहले तो राखी सावंत हैरान ही रह गईं। राखी सावंत ने कहा, 'मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आमिर खान और किरण राव अलग हो गए हैं। यहां मेरा घर नहीं बस रहा और लोगों के तलाक हो रहे हैं।'

आगे राखी सावंत ने कहा, 'जब भी किसी का तलाक होता है मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या आप लोगों को पूरा यकीन है कि आमिर खान और किरण राव का तलाक हो गया है। 15 साल पहले मैंने आमिर खान का इंटरव्यू लिया था। लगता है कि मेरी सलाह को आमिर खान ने काफी गंभीरता से लिया है।'

देखें राखी सावंत का वीडियो-

राखी सावंत ने खुलासा करते हुए कहा, 'मैंने आमिर खान को बोला था कि आपने रीना दत्ता को छोड़कर किरण से शादी की ये बात मुझे पसंद नहीं आई। नहीं आमिर जी आप अपनी पत्नी को मत छोड़ो। वैसे मैं अब भी कुंवारी हूं। बस मेरा घर नहीं बस रहा। कोई मेरे लिए भी एक पति खोज दो। मेरा कोई स्वयंवर करवा दो। इस बार मैं पक्का शादी करके ही बाहर आऊंगी। राखी सावंत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।'