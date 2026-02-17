ENG हिन्दी
Rakhi Sawant ने बिग बॉस मराठी में किया ऐसा तांडव, बाउंसर्स ने घसीटकर निकाला बाहर, Video ने इंटरनेट पर काटा बवाल

Rakhi Sawant Bigg Boss Marathi 6: इन दिनों राखी सावंत बिग बॉस मराठी 6 में नजर आ रही हैं लेकिन यहां पर राखी ने हंगामा काट रखा है, जिसकी उन्हें सजा मिली.

By: Kavita  |  Published: February 17, 2026 11:32 AM IST

Rakhi Sawant ने बिग बॉस मराठी में किया ऐसा तांडव, बाउंसर्स ने घसीटकर निकाला बाहर, Video ने इंटरनेट पर काटा बवाल
राखी सावंत को बिग बॉस मराठी 6 से बाहर क्यों निकाला?

Rakhi Sawant Bigg Boss Marathi 6: कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस मराठी सीजन 6 में राखी सावंत की एंट्री हुई. राखी ने शो में आते ही हंगामा मचा दिया, जिसका फायदा मेकर्स को हुआ. राखी के आते ही शो की टीआरपी में तेजी से उछाल आया. हर तरफ शो की चर्चा हो रही है और राखी सावंत दर्शकों का ध्यान खींच रही है लेकिन अब राखी सावंत ने शो में हदें पार करना शुरू कर दिया है. कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन ने शो में इस तरह तमाशा किया कि अब बिग बॉस भी परेशान हो गए हैं और उन्होंने राखी को शो से बाहर घसीटकर निकाल दिया. इस मौके का एक वीडियो सामने आया है.

राखी सावंत ने घर में किया हंगामा

बिग बॉस मराठी सीजन 6 (Bigg Boss Marathi 6) का नया प्रोमो सामने आया है और इस प्रोमो में राखी सावंत (Rakhi Sawant) बिग बॉस के घर में तबाही मचाती दिख रही हैं. प्रोमो में देखा जा सकता है कि हॉल में सभी कंटेस्टेंट बैठे हैं और बिग बॉस राखी को फटकार लगाते हैं और फिर एक्ट्रेस को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं. यहां पर राखी को उनके किए कारमाने गिनाए जाते हैं, जो उन्होंने घर में किए. उन्होंने पूरे घर में कचरा फैला दिया. सबके बैड गंदे कर दिए थे.

राखी सावंत को बिग बॉस ने दी सजा

प्रोमो में देखा जा सकता है कि बिग बॉस राखी को डांटते हुए कहते हैं, 'ये आपने घर का क्या हाल कर दिया है? आपने मेरे घर को बर्बाद कर दिया है. अब आपके खिलाफ एक्शन होगा. होस्ट ने भी आपके खिलाफ एक्शन लेने को कहा है. टीम आकर राखी को शो से बाहर निकालो.' बिग बॉस की ये बात सुनकर राखी सावंत हैरान रह जाती हैं और फिर एक्ट्रेस बिग बॉस से पूछती हैं कि मैंने क्या किया है? वो शो में रहने की बात करती हैं. वह बार बार मेकर्स से अपील करती हैं लेकिन बिग बॉस राखी की बात सुनने के मूड में नहीं थे और तभी टीम के लोग आते हैं और राखी सावंत को खींचकर कंफेशन रूप में बाहर लेकर जाते हैं. राखी के हाथ दो बाउंसर पकड़ लेते हैं और वे एक्ट्रेस को घसीटने लगते हैं. राखी इस मौके पर सिर्फ चिल्लाती रह जाती हैं. ये नजारा घर में हंगामा खड़ा कर देगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

