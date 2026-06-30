राम मंदिर में हुई चोरी पर 'लक्ष्मण' को आया गुस्सा, बोले- 'गुनाहगारों को ऐसी सजा दो कि सात पुश्ते याद रखें'

अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी (Ram Mandir Donation Theft) के मामला इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. जब ये मामला खुला तो पूरे देश को झटका लगा था. इस चोरी को लेकर 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं, राम मंदिर में चोरी पर आम आदमी से लेकर बड़ी हस्तियां तक इस मामले पर रिएक्शन दे रही हैं. अब टीवी सीरियल 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी (Sunil Lahri) ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर राम मंदिर में दान चोरी पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस मामले को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी जताई है और गुनाहगारों को कड़ी सजा देने की मांग की है. आइए जानते हैं कि सुनील लहरी ने क्या कहा है.
एक्टर सुनील लहरी ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने कहा है, '400 से 500 साल की कड़ी मेहनत और हजारों लोगों के बलिदान के बाद राम लला जी के मंदिर का निर्माण हुआ. बड़ी धूमधाम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई. सभी देशों ने उन भावनाओं को अनुभव किया. ये इमोशन देखकर सभी भाव विभोर हो गए. उस राम मंदिर में करोड़ो की चोरी की गई. इतनी नीच हरकत कोई करेगा, ऐसा सोच भी नहीं सकते कि रक्षक की भक्षक बन जाएगा. श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है.'
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सुनील लहरी ने गुनाहगारों के लिए कड़ी सजा की मांग की है. उन्होंने आगे कहा, 'मैं कानून और सरकार से विनती करूंगा कि जो भी इसके गुनाहगार हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए. ऐसी सजा हो कि जिससे उनकी आने वाली सात पुश्ते भी याद रखें. जिस तरह से गल्फ देशों और सऊदी में चोरी करने पर सजा मिलती है वैसी सजा दी जाए जो दूसरे के लिए सबक हो, ताकि आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे.' सुनील लहरी ने अपने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा मेरे ही रक्षक, भक्षक बनकर श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लूट भावनाओं को आघात पहुंचाएगा. अयोध्या मंदिर चोरी के गुनाहगारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए.' एक्टर सुनील लहरी के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.