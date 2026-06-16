'रामायण' फेम दीपिका चिखलिया का नया अंदाज देख लोग बोले- 'सीता माता की जय हो', वीडियो वायरल

Dipika Chikhlia Latest video: दीपिका चिखलिया ने टीवी शो 'रामायण' में माता सीता का रोल किया था. एक्ट्रेस का एक लेटेस्ट वीडिया वायरल हो रहा है, जिस पर लोग कमेंट कर रहे हैं.

दीपिका चिखलिया का वीडियो वायरल हो रहा है.

दूरदर्शन के पौराणिक शो 'रामायण' (Ramayan) ने लोगों के बीच खास जगह बनाई. रामानंद सागर का ये शो हमेशा चर्चा में रहता है. इस शो में नजर आने वाले सितारे लोगों के बीच काफी सम्मान पाते हैं. भगवान राम का रोल करने वाले अरुण गोविल, माता सीता का रोल करने वाली दीपिका चिखलिया (Dipika Chikhlia), लक्ष्मण का रोल करने वाले सुनील लहरी जहां भी नजर आते हैं तो उनके आगे लोगों के सिर झुक जाते हैं. इसी बीच शो 'रामायण' की एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनका नया अंदाज देखने को मिल रहा है. उनको अलग अंदाज में देखकर लोगों ने खूब कमेंट किए हैं. आइए जानते हैं कि दीपिका चिखलिया को देखकर लोगों ने क्या रिएक्शन दिए हैं.

दीपिका चिखलिया के वीडियो पर आए प्यारे रिएक्शन

सेलिब्रिटीज फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया नजर आ रही हैं. उन्होंने जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी और चश्मा लगाया हुआ था. उन्होंने अपने बालों को खोल रखा था. दीपिका चिखलिया को देखते ही पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया. उन्होंने भी पैप्स को निराश नहीं किया और मुस्कुराते हुए कैमरे में कैद करने का पूरा मौका दिया. दीपिका चिखलिया का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स मॉर्डन अवतार भी पसंद कर रहे हैं और रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'रामायण में जो आपने माता सीता का रोल किया, ये दुनिया आपकी हमेशा आभारी रहेगी.' एक यूजर ने लिखा है, 'सीता माता की जय हो.' एक यूजर ने लिखा है, 'दीपिका मैम के लिए काफी रिस्पेक्ट है.' एक यूजर ने लिखा है, 'जय सिया राम'

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शो 'रामायण' का हमेशा रहता है क्रेज

बताते चलें कि रामानंद सागर का पौराणिक शो 'रामायण' दूरदर्श पर 25 जनवरी 1987 से लेकर 31 जुलाई 1988 तक आया था. वहीं, साल 2020 में कोविड-19 के दौरान लगे लॉकडाउन में शो 'रामायण' का टीवी पर दोबारा से प्रसारण हुआ था और इसने सबसे ज्यादा देखे जाने का रिकॉर्ड बना दिया था. इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस शो को पसंद किया गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.