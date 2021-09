2 सितंबर (गुरुवार) का दिन फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए एक बुरी खबर लेकर आया। खबर आई कि एक्टर और मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इस खबर ने हर किसी का दिल तोड़कर रख दिया। उनकी मौत से हर कोई सन्न रह गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर दीं। इसी बीच कुछ लोगों ने उनकी जगह साउथ और हिंदी फिल्म एक्टर, रंग दे बंसती फेम सिद्धार्थ (Siddharth) की फोटो पर रेस्ट इन पीस (RIP) लिख दिया। कुछ लोगों ने ये जानबूझकर लिखा तो किसी ने यूं ही अनजाने में।

इस पर एक्टर सिद्धार्थ खासे गुस्से में हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट ऐसे ही एक शख्स के पोस्ट का स्क्रीन शॉट शेयर किया है। साथ में सिद्धार्थ ने अपनी झल्लाहट भी निकाली है। सिद्धार्थ ने अपने पोस्ट में लिखा, 'जानबूझकर की गई घृणा और प्रताड़ना। हम और कितना नीचे गिरेंगे?' देखिए सिद्धार्थ का पोस्ट... Also Read - Shehnaaz Gill ने पुलिस को सुनाई Sidharth Shukla की मौत की रात की कहानी, बोलीं ‘मैं उसे उठाने की कोशिश...’

Targetted hate and harassment. What have we been reduced to? pic.twitter.com/61rgN88khF

— Siddharth (@Actor_Siddharth) September 2, 2021