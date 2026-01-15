ENG हिन्दी
Rashami Desai का एक्टिंग करियर जितना सक्सेसफुल रहा निजी जिंदगी उतनी ही उतार-चढ़ाव भरी रही और खास बात यह रही कि, उन्होंने कभी इसे छिपाया नहीं. इसी बीच एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपनी लव लाइफ पर खुलकर बात की.

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 15, 2026 12:03 AM IST

क्या Rashami Desai की जिंदगी में फिर होगी प्यार की एंट्री? तलाक के दर्द से सालों बाद उबरी एक्ट्रेस, कहा- 'मैं भी लकी...'

Rashami Desai On Love Life: टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर और बेबाक एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार रश्मि देसाई (Rashami Desai) एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. दरअसल, रश्मि उन चंद हसीनाओं में से एक हैं, जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के उतार-चढ़ाव को कभी छिपाती नहीं हैं. नंदीश संधू के साथ हुए कड़वे तलाक (Rashami Desai Divorce) और सालों के अकेलेपन के बाद एक्ट्रेस ने अब अपने दिल के दरवाजे एक बार फिर खोलने का हिंट दिया है. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी जिंदगी की पुरानी कड़वाहट और भविष्य के सपनों पर ऐसी बात कही, जो रिश्ते में टूट चुके किसी भी इंसान के लिए एक प्रेरणा है.

