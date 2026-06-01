KSBKBT Twist: रेओ ने पार्थ को दिलाया छप्परफाड़ मुनाफा, नियति के सामने आया करण की शादी का खौफनाक सच!

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में रेओ की होशियारी से पार्थ की डूबती डील डबल मुनाफे में बदल जाती है. लेकिन जब नियति के हाथ करण और नंदिनी की शादी की तस्वीर लग जाती है, जिसके बाद घर में तहलका मच जाता है.

नियति के सामने आया करण का सच

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' को एपिसोड में हमने देखा कि पार्थ से जो बड़े ही चाव से क्लाइंट के सामने अपना नया डिजाइन पेश कर रहा है. क्लाइंट को डिजाइन तो पसंद आ जाता है, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर होकर 10% डिस्काउंट की मांग कर देता है. पार्थ बेचारा टेंशन में आ जाता है और नुकसान से बचने के लिए इस घाटे के सौदे पर हां कहने ही वाला होता है कि वहां रेओ की एंट्री होती है. रेओ बीच में कूदता है और क्लाइंट की आंखों में आंखें डालकर सीधे 200% की बढ़ोतरी मांग लेता है. वह क्लाइंट को साफ कह देता है कि यह डिजाइन अनमोल है, अगर पसंद नहीं तो हम किसी दूसरे खरीदार के पास चले जाएंगे.

पारथ रह गया भौचक्का

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में हमने देखा कि रेओ की इस दखलअंदाजी से पार्थ को लगता है कि उसकी बनी-बनाई डील हाथ से निकल गई. वह घर आकर पूरे परिवार के सामने रेओ की शिकायत करने लगता है कि इसकी वजह से आज एक बड़ा क्लाइंट डूब गया. लेकिन तभी मिस्टर मेहता का फोन आता है और पता चलता है कि क्लाइंट 200% मुनाफे पर ही डील फाइनल करने के लिए मान गया है. पारथ के तो होश ही उड़ जाते हैं. तब रेओ उसे समझाता है कि भले ही तुम मुझसे नफरत करते हो, पर तुम्हारा टैलेंट कीमती है और उसे उसकी सही कीमत मिलनी ही चाहिए.

नियति के पैरों तले खिसकी जमीन

एक तरफ खुशियां मनाई जा रही थीं, तो दूसरी तरफ नियति के हाथ एक ऐसा टाइम बम लग जाता है जो सब कुछ तबाह कर देता है. उसे अचानक करण और नंदिनी की शादी की एक पुरानी तस्वीर मिल जाती है. नियति के होश तब पूरी तरह उड़ जाते हैं जब वह छुपकर नंदिनी और तुलसी की बातें सुन लेती है. नंदिनी, तुलसी से रोते हुए कह रही होती है कि भले ही नियति पूरी दुनिया के सामने करण को अपना पति बताती फिरे, पर कड़वा सच तो यह है कि करण असल में मेरा पति है.

नियति का दर्दनाक एक्सीडेंट

यह खौफनाक सच सुनते ही नियति का दिल पूरी तरह टूट जाता है. तुलसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नियति रोते हुए अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है. रास्ते भर उसे करण के साथ बिताए पल याद आ रहे होते हैं कि कैसे उसने एक झूठ के सहारे जिंदगी जी. तभी उसका ध्यान भटकता है और उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है. रेओ तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है और बेहोश नियति को अस्पताल ले भागता है. जब नियति को होश आता है, तो वह रेओ के सामने एक और बड़ा राज खोलती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.