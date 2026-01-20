Salman Khan के शो में धांधली! BB19 रनर-अप फरहाना भट्ट के 'फेक' चेहरे से उठा पर्दा? स्टाफ का Audio हुआ Viral

Bigg Boss: सलमान खान के शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन की रनर-अप रही फरहाना भट्ट के एक्स एम्प्लॉई ने कुछ फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं, जिसके बाद अब शो पर शो पर सवाल उठने लगे हैं. आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है...

By: Sadhna Mishra | Published: January 20, 2026 5:58 PM IST

Rigging in Salman Khan Show Bigg Boss?: टेलीविजन का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) का बज दर्शकों के बीच हमेशा बना रहता है. इन दिनों ये शो 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) की रनर-अप फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) को लेकर इंटरनेट पर छाया हुआ है. सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें और ऑडियो सामने आए हैं, जिनमें फरहाना भट्ट की टीम और बिग बॉस के मेकर्स के बीच गहरी साठगांठ नजर आ रही है. वहीं फरहाना की भी क्रिएटिव टीम के साथ काफी नजदीकियां देखने को मिल रही है. ऐसे में अब नेटिजन्स ये सवाल उठा रहे हैं कि, फरहाना का रनर-अप बनना और बसीर अली का एविक्शन क्या मिस भट्ट की टीम की सोची-समझी चाल थी?

Farrhana Bhatt के 'फेक' चेहरे से उठा पर्दा?

गौरतलब है कि, 'बिग बॉस' शो को 'एंडेमोल शाइन इंडिया' कंपनी बनाती है, जिसमें फरहाना भट्ट के करीबी दोस्त भास्कर भट्ट सीनियर क्रिएटिव रह चुके हैं. ऐसे में एक्स पर एक यूजर ने कुछ ऑडियो क्लिप शेयर किए हैं, जिनमें कथित तौर पर क्रिएटिव टीम को फरहाना का पक्ष लेते और बाकी कंटेस्टेंट्स की इमेज खराब करते हुए सुना जा सकता है.

इस क्लिप को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, 'सच कभी छिपता नहीं है. आज सबको पता चल गया है कि फरहाना के एंडेमोल की क्रिएटिव टीम के साथ तगड़े कनेक्शन थे. इन सबने मिलकर बाकी कंटेस्टेंट्स का नाम खराब करने की प्लानिंग की थी.' बात यही खत्म नहीं हुई, फरहाना के साथ काम कर चुके यश नाम के शख्स ने भी सबूतों के साथ एक्ट्रेस पर हमला बोला है.

she got exposed badly try something new pic.twitter.com/kNgJ1VRS5H — IQRA (@iqra_kazmi_) January 19, 2026

व्हाट्सएप चैट में खुला राज!

यश की पोस्ट का जवाब देते हुए फरहाना की टीम 'यंग फिल्मिस्तान' ने एक बयान जारी कर कहा, 'एक फैन ने एम्प्लाई बनने तक, मुंबई आकर फरहाना भट्ट के लिए काम करने तक, इस शख्स पर हमारी टीम ने पूरा भरोसा किया और उसे कई मौके दिए, लेकिन उसने इस भरोसे के बदले हमें धोखा दिया.' बता दें कि, ये बयान तब आया जब यश ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स लीक किए.

Adil saeed owner of young filmistan hiding his face because he was bigg Boss creative pic.twitter.com/dF0JRY0cA4 — YASH ?? (@yashtrendseteer) January 19, 2026

फरहाना भट्ट के रनर-अप बनने पर उठे सवाल

यश के इन चैट्स से पता चलता है कि, कैसे बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में मौजूद फरहाना भट्ट के दोस्तों ने इंटरनेट पर उनके पक्ष में माहौल बनाने मे मदद की, जिससे वो रनर-अप बन सकीं. यश ने अपनी पोस्ट में ये भी दावा किया है कि, 'आदिल सईद' नाम का शख्स बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में था, इसलिए वह कैमरे के सामने हमेशा मास्क पहनकर अपना चेहरा छिपाता था.

The Young Filmmistaan Farhana PR team failed to pay their employees. I worked as Farhana’s social media manager and also served as a PR associate with the Farhana PR team, but my dues were not cleared. Legal Notice: Served to #FarrhanaBhatt pr team ( Young Filmistaan )… https://t.co/RByp2DXuh6 — YASH ?? (@yashtrendseteer) January 19, 2026

Farrhana Bhatt की तरफ से नहीं आया बयान

यश के मुताबिक, आदिल ही 'यंग फिल्मिस्तान' के मालिक भी हैं. साथ ही, यश का आरोप है कि, फरहाना और उनकी टीम ने सोशल मीडिया मैनेजर और PR के तौर पर काम करने के बदले उनके पैसे भी नहीं चुकाए हैं. फिलहाल फरहाना ने खुद इन गंभीर आरोपों पर अभी तक चुप्पी साथ रखी है. यश के इन आरोपों का एक्ट्रेस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

More concrete proof that Farhana Bhatt’s PR team, owner of Young Filmistaan, Adil Sayeed were part of the Bigg Boss creative team. > At the finale day at 10 P.M., they know live voting at 11:30.

> Two days earlier, they already knew that the entire house would be nominated.

>… pic.twitter.com/Pj24MNe594 — YASH ?? (@yashtrendseteer) January 19, 2026

बता दें कि, 7 दिसंबर 2025 को 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले था, जिसमें गौरव खन्ना को विनर चुना गया था और फरहाना भट्ट रनर-अप रही थीं.

