ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • Salman Khan के शो में धांधली! BB19 रनर-अप फरहाना भट्ट के 'फेक' चेहरे से उठा पर्दा? स्टाफ क...

Salman Khan के शो में धांधली! BB19 रनर-अप फरहाना भट्ट के 'फेक' चेहरे से उठा पर्दा? स्टाफ का Audio हुआ Viral

Bigg Boss: सलमान खान के शो 'बिग बॉस' के 19वें सीजन की रनर-अप रही फरहाना भट्ट के एक्स एम्प्लॉई ने कुछ फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं, जिसके बाद अब शो पर शो पर सवाल उठने लगे हैं. आइए जानते हैं पूरा माजरा क्या है...

By: Sadhna Mishra  |  Published: January 20, 2026 5:58 PM IST

Salman Khan के शो में धांधली! BB19 रनर-अप फरहाना भट्ट के 'फेक' चेहरे से उठा पर्दा? स्टाफ का Audio हुआ Viral

Rigging in Salman Khan Show Bigg Boss?: टेलीविजन का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) का बज दर्शकों के बीच हमेशा बना रहता है. इन दिनों ये शो 'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) की रनर-अप फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) को लेकर इंटरनेट पर छाया हुआ है. सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें और ऑडियो सामने आए हैं, जिनमें फरहाना भट्ट की टीम और बिग बॉस के मेकर्स के बीच गहरी साठगांठ नजर आ रही है. वहीं फरहाना की भी क्रिएटिव टीम के साथ काफी नजदीकियां देखने को मिल रही है. ऐसे में अब नेटिजन्स ये सवाल उठा रहे हैं कि, फरहाना का रनर-अप बनना और बसीर अली का एविक्शन क्या मिस भट्ट की टीम की सोची-समझी चाल थी?

Also Read
दुबई की शाम, सितारों के नाम: बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी में पहुंचे ये चहेते चेहरे, सक्सेस पार्टी में कंटेस्टेंट्स ने जमकर मचाया धमाल, वायरल हो रहा वीडियो

Farrhana Bhatt के 'फेक' चेहरे से उठा पर्दा?

गौरतलब है कि, 'बिग बॉस' शो को 'एंडेमोल शाइन इंडिया' कंपनी बनाती है, जिसमें फरहाना भट्ट के करीबी दोस्त भास्कर भट्ट सीनियर क्रिएटिव रह चुके हैं. ऐसे में एक्स पर एक यूजर ने कुछ ऑडियो क्लिप शेयर किए हैं, जिनमें कथित तौर पर क्रिएटिव टीम को फरहाना का पक्ष लेते और बाकी कंटेस्टेंट्स की इमेज खराब करते हुए सुना जा सकता है.

Also Read
Bigg Boss 19 की सक्सेस पार्टी से Viral हुआ Farrhana Bhatt का डांस वीडियो, यूजर्स बोले- 'लग रहा है गम में...'

TRENDING NOW

इस क्लिप को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, 'सच कभी छिपता नहीं है. आज सबको पता चल गया है कि फरहाना के एंडेमोल की क्रिएटिव टीम के साथ तगड़े कनेक्शन थे. इन सबने मिलकर बाकी कंटेस्टेंट्स का नाम खराब करने की प्लानिंग की थी.' बात यही खत्म नहीं हुई, फरहाना के साथ काम कर चुके यश नाम के शख्स ने भी सबूतों के साथ एक्ट्रेस पर हमला बोला है.

व्हाट्सएप चैट में खुला राज!

यश की पोस्ट का जवाब देते हुए फरहाना की टीम 'यंग फिल्मिस्तान' ने एक बयान जारी कर कहा, 'एक फैन ने एम्प्लाई बनने तक, मुंबई आकर फरहाना भट्ट के लिए काम करने तक, इस शख्स पर हमारी टीम ने पूरा भरोसा किया और उसे कई मौके दिए, लेकिन उसने इस भरोसे के बदले हमें धोखा दिया.' बता दें कि, ये बयान तब आया जब यश ने व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स लीक किए.

फरहाना भट्ट के रनर-अप बनने पर उठे सवाल

यश के इन चैट्स से पता चलता है कि, कैसे बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में मौजूद फरहाना भट्ट के दोस्तों ने इंटरनेट पर उनके पक्ष में माहौल बनाने मे मदद की, जिससे वो रनर-अप बन सकीं. यश ने अपनी पोस्ट में ये भी दावा किया है कि, 'आदिल सईद' नाम का शख्स बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में था, इसलिए वह कैमरे के सामने हमेशा मास्क पहनकर अपना चेहरा छिपाता था.

Farrhana Bhatt की तरफ से नहीं आया बयान

यश के मुताबिक, आदिल ही 'यंग फिल्मिस्तान' के मालिक भी हैं. साथ ही, यश का आरोप है कि, फरहाना और उनकी टीम ने सोशल मीडिया मैनेजर और PR के तौर पर काम करने के बदले उनके पैसे भी नहीं चुकाए हैं. फिलहाल फरहाना ने खुद इन गंभीर आरोपों पर अभी तक चुप्पी साथ रखी है. यश के इन आरोपों का एक्ट्रेस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.

बता दें कि, 7 दिसंबर 2025 को 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले था, जिसमें गौरव खन्ना को विनर चुना गया था और फरहाना भट्ट रनर-अप रही थीं.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt Farrhana Bhatt Controversy Salman Khan Tv News