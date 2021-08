Rithvik Dhanjani Wishes His Ex-Girlfriend Asha Negi On Her Birthday: टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर ऋत्विक धनजानी (Rithvik Dhanjani) और आशा नेगी (Asha Negi) ने लगभग 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। इन 7 सालों में दोनों के एक दूसरे के साथ काफी अच्छा और यादगार समय बिताया है। ऋत्विक धनजानी और आशा नेगी 2020 में अलग हो गए थे। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अलग होने का कारण नहीं बताया और ना ही दोनों ने कोई आधिकारिक घोषणा की। ऋत्विक धनजानी और आशा नेगी ब्रेकअप होने के बाद भी एक दूसरे के अच्छा दोस्त हैं। हाल ही में सुपरडांसर चैप्टर 4 के होस्ट ऋत्विक धनजानी ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड आशा नेगी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। Also Read - Super Dancer Chapter 4 होस्ट Rithvik Dhanjani ने Asha Negi संग ब्रेकअप पर खोली जुबान, कहा 'वो अच्छी जगह...'

ऋत्विक धनजानी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आशा नेगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। ऋत्विक धनजानी ने लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो, नेगी! बढ़ते रहो, चमकते रहो। आप पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से भर दें… सभी फरिश्ते हमेशा आपके आस-पास रहें… आप चारों ओर प्यार ही प्यार हो!' अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के इस प्यारे संदेश का जवाब देते हुए आशा ने लिखा, 'थैंक यू।' Also Read - Super Dancer Chapter 4 Judges And Host Salary: Shilpa Shetty से लेकर Geeta Kapoor तक, एक एपिसोड के लिए जजेज करते हैं लाखों रुपये चार्ज

Also Read - टीवी के इन 10 हैंडसम मुंडों की दीवानी हैं लाखों-करोड़ों लड़कियां, एक झलक पाने के लिए रहती हैं बेताब

ऋत्विक ने चैट शो 'बाय इनवाइट ओनली सीजन 2' में आशा नेगी के साथ अपने ब्रेक अप के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, 'मैं इसके लिए अपने स्टार्स को धन्यवाद नहीं कह सकता हूं, न केवल उस रिश्ते के लिए और न केवल आशा के मेरे जीवन का हिस्सा होने के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो हम दोनों को एक साथ प्यार करता है। आज भी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हमने 'पवित्र रिश्ता' पर एक साथ कितना समय बिताया।

ऋत्विक धनजानी और आशा नेगी की मुलाकात टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय सीरियल 'पवित्र रिश्ता' के सेट पर 2011 में हुई थी। इस सीरियल के सेट पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ना शुरू हुई थी।