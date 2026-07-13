Rohit Chandel की गिरफ्तारी के बाद Anupamaa के इस एक्टर की हुई चांदी! रातों-रात मिली Sairaab में एंट्री?

Sairaab New Lead: 'पांड्या स्टोर', 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल', और 'एस्केप लाइव' जैसे पॉपुलर टीवी शोज और वेब सीरीज में काम करने वाले एक्टर रोहित चंदेल (Rohit Chandel) इस समय कानूनी पचड़े में बुरी तरह से फंसे हुए हैं. एक्टर पर एक नाबालिग लड़की के आरोपों के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है. रोहित अभी इस झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि, इन दिनों टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा उनका पॉपुलर शो 'सैराब' भी उनके हाथों से निकल गया है. 'सैराब' (Sairaab) को लेकर एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, शो के लीड एक्टर रोहित चंदेल (Rohit Chandel) की गिरफ्तारी के बाद मेकर्स ने रातों-रात उन्हें रिप्लेस कर दिया है और उनकी जगह 'अनुपमा' (Anupamaa) फेम एक बेहद पॉपुलर एक्टर को नया लीड चुन लिया है.
'इंडिया फोरम्स' की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, 'सैराब' के मेकर्स ने रोहित चंदेल को रिप्लेस करने के लिए 'अनुपमा' फेम एक्टर सागर पारेख (Sagar Parekh) को फाइनल कर लिया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि, सागर के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है और बस ऑफिशियल कागजी कार्रवाई बाकी है. जैसे ही यह फॉर्मेलिटी पूरी होगी सागर तुरंत शो की शूटिंग शुरू कर देंगे ताकि टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड्स में कोई रुकावट न आए.
आपको बता दें कि रोहित चंदेल को 10 जुलाई 2026 को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, हैरासमेंट और मारपीट के गंभीर आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था. इस गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही प्रोडक्शन हाउस ने नए हीरो की तलाश शुरू कर दी थी. कई बड़े चेहरों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद मेकर्स की सुई सागर पारेख पर आकर टिकी, जिन्हें इस रोल के लिए सबसे परफेक्ट माना जा रहा है. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है.
गौरतलब है कि, बिहार के पटना के रहने वाले सागर पारेख (Who is Sagar Parekh) आज टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. दिलचस्प बात यह है कि एक्टिंग में आने से पहले वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनना चाहते थे. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'गुमराह:एंड ऑफ इनोसेंस' से की थी. इसके बाद वो 'इंटरनेट वाला लव', 'बालिका वधू 2', 'फना:इश्क में मरजावां' और 'पंड्या स्टोर' जैसे कई शोज में नजर आए.
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लेकिन सागर को असली पहचान और घर-घर में पॉपुलैरिटी स्टार प्लस के ब्लॉकबस्टर शो 'अनुपमा' से मिली, जहां उन्होंने पारस कलनावत को रिप्लेस करके 'समर शाह' का किरदार निभाया था. इसके बाद वो 'झलक दिखला जा 11', 'मेरा बालम थानेदार' और 'जागृति- एक नई सुबह' जैसे शोज में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके हैं.
जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पॉपुलर सीरियल 'सैराब' स्टार प्लस पर रोज शाम 7:30 बजे टेलीकास्ट होता है. इसके अलावा इसके नए एपिसोड्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर भी स्ट्रीम किए जाते हैं. अब देखना होगा कि नए हीरो के रूप में सागर पारेख को फैंस रोहित चंदेल की तरह ही प्यार देते हैं या नहीं? ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…