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Rohit Chandel की गिरफ्तारी के बाद Anupamaa के इस एक्टर की हुई चांदी! रातों-रात मिली Sairaab में एंट्री?

Sairaab New Lead Actor: POCSO एक्ट में रोहित चंदेल की गिरफ्तारी के बाद 'सैराब' मेकर्स ने बड़ा फैसला लिया है. मेकर्स ने शो से रातों-रात रोहित का पत्ता काट दिया है और अब Anupamaa फेम इस दमदार एक्टर को बतौर लीड एक्टर कास्ट किया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: July 13, 2026 5:52 PM IST
Rohit Chandel की गिरफ्तारी के बाद Anupamaa के इस एक्टर की हुई चांदी! रातों-रात मिली Sairaab में एंट्री?

रोहित चंदेल की गिरफ्तारी के बाद इस एक्टर की हुई चांदी!

Sairaab New Lead: 'पांड्या स्टोर', 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल', और 'एस्केप लाइव' जैसे पॉपुलर टीवी शोज और वेब सीरीज में काम करने वाले एक्टर रोहित चंदेल (Rohit Chandel) इस समय कानूनी पचड़े में बुरी तरह से फंसे हुए हैं. एक्टर पर एक नाबालिग लड़की के आरोपों के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है. रोहित अभी इस झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि, इन दिनों टीवी पर टेलीकास्ट हो रहा उनका पॉपुलर शो 'सैराब' भी उनके हाथों से निकल गया है. 'सैराब' (Sairaab) को लेकर एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, शो के लीड एक्टर रोहित चंदेल (Rohit Chandel) की गिरफ्तारी के बाद मेकर्स ने रातों-रात उन्हें रिप्लेस कर दिया है और उनकी जगह 'अनुपमा' (Anupamaa) फेम एक बेहद पॉपुलर एक्टर को नया लीड चुन लिया है.

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कौन है वो एक्टर जो बनने जा रहा 'सैराब' का नया चेहरा?

'इंडिया फोरम्स' की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, 'सैराब' के मेकर्स ने रोहित चंदेल को रिप्लेस करने के लिए 'अनुपमा' फेम एक्टर सागर पारेख (Sagar Parekh) को फाइनल कर लिया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि, सागर के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है और बस ऑफिशियल कागजी कार्रवाई बाकी है. जैसे ही यह फॉर्मेलिटी पूरी होगी सागर तुरंत शो की शूटिंग शुरू कर देंगे ताकि टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड्स में कोई रुकावट न आए.

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क्यों गिरफ्तार हुए थे रोहित चंदेल?

आपको बता दें कि रोहित चंदेल को 10 जुलाई 2026 को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, हैरासमेंट और मारपीट के गंभीर आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था. इस गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही प्रोडक्शन हाउस ने नए हीरो की तलाश शुरू कर दी थी. कई बड़े चेहरों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद मेकर्स की सुई सागर पारेख पर आकर टिकी, जिन्हें इस रोल के लिए सबसे परफेक्ट माना जा रहा है. हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है.

कौन हैं सागर पारेख?

गौरतलब है कि, बिहार के पटना के रहने वाले सागर पारेख (Who is Sagar Parekh) आज टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. दिलचस्प बात यह है कि एक्टिंग में आने से पहले वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनना चाहते थे. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'गुमराह:एंड ऑफ इनोसेंस' से की थी. इसके बाद वो 'इंटरनेट वाला लव', 'बालिका वधू 2', 'फना:इश्क में मरजावां' और 'पंड्या स्टोर' जैसे कई शोज में नजर आए.

लेकिन सागर को असली पहचान और घर-घर में पॉपुलैरिटी स्टार प्लस के ब्लॉकबस्टर शो 'अनुपमा' से मिली, जहां उन्होंने पारस कलनावत को रिप्लेस करके 'समर शाह' का किरदार निभाया था. इसके बाद वो 'झलक दिखला जा 11', 'मेरा बालम थानेदार' और 'जागृति- एक नई सुबह' जैसे शोज में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके हैं.

कब और कहाँ देख सकते हैं 'सैराब'?

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पॉपुलर सीरियल 'सैराब' स्टार प्लस पर रोज शाम 7:30 बजे टेलीकास्ट होता है. इसके अलावा इसके नए एपिसोड्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर भी स्ट्रीम किए जाते हैं. अब देखना होगा कि नए हीरो के रूप में सागर पारेख को फैंस रोहित चंदेल की तरह ही प्यार देते हैं या नहीं? ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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