Anupamaa में Sudhanshu Pandey को रिप्लेस करेंगे Ronit Roy? जानिए सच्चाई

Anupamaa star Sudhanshu Pandey is not going to replace by Ronit Roy: टीवी सीरियल 'अनुपमा' के लीड एक्टर सुधांशु पांडे इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं। बीते कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि अनुपमा के मेकर्स जल्द ही सुधांसु पांडे को रिप्लेस करने वाले हैं। मेकर्स ने टीवी के कुछ बड़े कलाकारों को फोन घुमाया है और इस खबर ने सुधांशु पांडे के फैंस को परेशान कर दिया है। खबरें आई हैं कि अब तक मेकर्स राजीव खंडेलवाल, शरद केलकर (Sharad Kelkar) और राम कपूर (Ram Kapoor) जैसे कलाकारों को अप्रोच कर चुके हैं। अब इस लिस्ट में रोनित रॉय का भी नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईटाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट पर गौर करें तो रोनित सीरियल 'अनुपमा' का हिस्सा नहीं बनेंगे।

इस शो से जुड़े एक सूत्र ने पोर्टल को बताया है, ‘अफवाहें उड़ रही हैं कि रोनित रॉय जल्द ही अनुपमा की शूटिंग शुरू कर देंगे लेकिन इन बातों का कोई सिर-पैर नहीं है। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।’

आखिर क्या है मामला

दरअसल ये सच है कि अनुपमा के मेकर्स इस समय एक मशहूर चेहरे की तलाश में हैं लेकिन ये भी सच है कि सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) का पत्ता इस शो से साफ नहीं होगा। मेकर्स अनुपमा में जल्द ही एक नई एंट्री करवाएंगे। ये नया कलाकार रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के किरदार अनुपमा के नए दोस्त के रूप में नजर आएगा। इस दोस्त के चलते अनुपमा को खूब सपोर्ट मिलने वाला है।

नम्बर वन शो है अनुपमा

टीवी सीरियल 'अनुपमा' अपने लॉन्च के समय से ही सुर्खियों में था। पिछले 3-4 महीने से ये शो लगातार टीआरपी लिस्ट में बाजी मारता है। अनुपमा की रेटिंग गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin), इमली और ये रिश्ता क्या कहलाता है से काफी ज्यादा ही रहती है।